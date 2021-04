Fortuna Hjørring tabte nyt skridt i jagten på Champions League

FODBOLD:Det begynder at se sort ud for Fortuna Hjørrings ambitioner om at komme med i Champions League i den kommende sæson.

Lørdag måtte vendelboerne nøjes med 1-1 på hjemmebane mod KoldingQ, og dermed rykker Brøndby og HB Køge yderligere fra i toppen af Gjensidige Kvindeligaen.

Olivia Møller Holdt bragte ellers Fortuna foran efter bare 11 minutters spil, men Cecilie Fløe sørgede for det ene point til gæsterne med sit mål i det 68. minut.

Vendelboerne indtager med resultatet fortsat tredjepladsen i slutspillet, men der er et gab på henholdsvis ni og 10 point til HB Køge og Brøndby på de to øverste pladser.

Der resterer fortsat seks spillerunder, så Fortuna må trøste sig med, at der stadig er 18 point at spille om. Risikoen for at man for første gang i nyere tid ikke slutter på en af de to øverste pladser i Danmark, er dog faretruende stor.