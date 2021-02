Fortuna Hjørring trækker FC Barcelona i Champions League

FODBOLD:Der er 16 hold tilbage i kvindernes Champions League, og her har nordjyske Fortuna Hjørring fundet den næste modstander. Det bliver en stor udfordring for de danske mestre.

Her venter FC Barnelona nemlig. Kampene skal afvikles henholdsvis 3/4. marts og 10/11. marts. Det skriver UEFA.

Det catalonske storhold har vundet samtlige af deres 10 kampe i ottendedelsfinalerne gennem de seneste fem sæsoner. Samtidigt er Fortuna Hjørring kun kommet længere én gang. Det skete i 2016/17. Derudover har nordjyderne tidligere stået i finalen, men her gik vejen gennem en anderledes turneringsstruktur.

Ligarivalerne fra Brøndby får det også svært. De skal nemlig møde de forsvarende Champions League-mestre i form af Lyon.

Fortuna Hjørring slog slovenske ZNK Pomurje i 1/16-finalerne for at avancere i denne sæsons internationale turnering. Dem slog de samlet 6-2 fordelt over to kampe.