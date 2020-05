Fortuna Hjørring træner igen - men til hvad?

FODBOLD:Der er ikke sket meget, siden det 9. maj blev meldt ud, at kvindefodbolden i Danmark også kunne begynde at rulle igen.

På det tidspunkt var der intet konkret fra Kvindedivisionsforeningen og DBU - og det er der stadig ikke her mere end to uger senere.

- Vi ved simpelthen ikke, hvor det havner henne med turneringen endnu. Vi er startet med at træne med det for øje, at vi forventer at komme i gang, men jeg ved det reelt ikke, lyder det fra formand i Fortuna Hjørring, Birgit Christensen.

Det er endnu også uvist, hvor mange kampe der skal spilles - såfremt det lykkes at få startet Gjensidige Kvindeligaen op igen.

- Det skal da ikke være en hemmelighed, at vi da snart synes, at der skal komme en afgørelse. Tiden går jo, siger formanden.

Fortuna Hjørring og resten af kvindeligaens hold har fået at vide, at de skal rette sig ind efter de protokoller, som Superligaen har, så hvis de skal i gang med at spille kampe, bliver det på samme præmisser, men måske med et håb om tilskuere - for modsat superligaen, trækker kvindeholdene sjældent flere tusinde af slagsen.

- Der er sjældent mere end 500 kampe til vores kampe, så det kunne jo godt være, efter de nye lempelser, fortæller Birgit Christensen.