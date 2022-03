Fortuna Hjørring undervurderede aarhusianere: - Det panikker jeg ikke over

FODBOLD:På papiret skulle det være en sikker sejr til Fortuna Hjørring. Men trods en tidlig tomålsføring til vendelboerne kom hjemmeholdet fra AGF tilbage i første semifinaleopgør mellem de to mandskaber.

Det endte dermed 2-2 på kunstgræsbanen på Fredensvang i Aarhus. Det betyder, at Fortuna Hjørring må sikre finalepladsen i denne sæsons Gjensidige Kvindepokalen, når returopgøret står i Hjørring på søndag.

AGF - Fortuna Hjørring Mål: 0-1 Ásla Johannesen (selvmål, 4. minut), 0-2 Maria Ficsay (9. minut), 1-2 Sofie Bloch (42. minut), 2-2 Maria Agerholm Olesen (84. minut) Advarsler: Sofie Laursen, AGF (70. minut) VIS MERE

Risikoen for at komme til kort mod aarhusianerne, der kæmper for overlevelse i Gjensidige Kvindeligaen gennem nedrykningsspillet, havde cheftræner Brian Sørensen dog set komme.

- Jeg sagde det også inden. Alt andet end at undervurdere dem ville være underligt. Vi spillede på en kunstgræsbane, mens vi i sidste uge spillede på Brøndby Stadion. Det er ikke helt optimalt. AGF står også ret kompakt, så det blev en anden kamp end mod Brøndby, som gerne vil presse os og spille med os, siger cheftræneren med henvisning til kvartfinalesejren over de evige rivaler.

- Men vi har kvalitet nok i holdet, og vi skal nok tage den på hjemmebane. Vi er bedre i rigtig mange aspekter af spillet. Der manglede bare skarphed i begge ender. Det er fint nok med en uafgjort, når man kigger på indsatsen. Det panikker jeg ikke over, og vi skal selvfølgelig levere en bedre indsats næste gang. Ellers kan de godt drille os, tilføjer han.

Storprofilen Emma Snerle skiftede i vinterpausen til engelske West Ham. Dermed har Brian Sørensen haft til opgave at lukke hullet efter en markant, offensiv drivkraft på holdet.

- Vi spiller på en lidt anderledes måde nu end, da vi havde Emma med. Vi skaber nok chancer, så vi skal nå få puttet den ind, lyder det fra cheftræneren.

I den anden pokalsemifinale mod FC Nordsjælland vandt FC Thy Thisted Q med 2-1 på udebane. Dermed lever muligheden for en nordjysk pokalfinale fortsat i bedste velgående.