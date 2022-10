Fortuna Hjørring vandt for tredje gang i træk

FODBOLD:Fodboldkvinderne i Fortuna Hjørring har fået den ønskede effekt ud af et trænerskifte.

Søndag blev det til den tredje sejr af ligeså mange mulige under den nye cheftræner Bo Zinck, da Kolding blev besejret med 3-1 i Hjørring.

Omewa Joy Ogochuckwu bragte Fortuna Hjørring foran efter 34 minutters spil. Koldings Ea Rasmussen fik hurtigt udlignet på straffespark, inden det otte minutter inde i anden halvleg var hjemmeholdets Sofie Lundgaards tur til at score på straffespark. Omewa Joy Ogochuckwu slog Fortunas sejr fast med sit andet mål efter godt en times spil.

- Indstillingen var i orden, og defensivt gav vi ikke meget væk, så vi har fået skabt en solid platform, vi kan arbejde videre ud fra. I første halvleg kunne vi dog godt have udfordret dem lidt mere, men det fik vi rettet til i pausen, så der i anden halvleg blev spillet mere i længeretningen i stedet for, at vi hele tiden spillede bolden ind i deres centrum, som vi havde talt om, at vi skulle undgå.

- Vi fik skabt mere, og så gjorde flere af vores indskiftere det også rigtig godt. Det viser, at vi har en rigtig god og bred trup, og det kan jo også afgøre fodboldkampe, så der er positive ting at tage med, siger Bo Zinck.

De tre sejre i træk betyder, at Fortuna Hjørring er kravlet op på tredjepladsen og har distanceret forfølgerne. Til gengæld er der fortsat fire point op til Brøndby på andenpladsen.

- Vi vokser hele tiden, og det er selvfølgelig vigtigt at vinde, når der kommer en ny træner ind. Det har givet en tro på tingene og en tro på træneren. Man har ikke kunnet tale sig ud af den her situation, og spillerne har gjort det forbilledligt på banen, siger Bo Zinck.

For ham selv er de tre sejre i træk også en noget nær perfekt begyndelse på en ny tilværelse i kvindefodbold.

- Det kunne jeg næsten ikke have fået bedre. Det er mit første job i kvindefodbold, og der er selvfølgelig pres på i en klub med Fortunas historik. Uanset om man træner kvinder eller mænd, handler det om at vinde, og det ser det heldigvis ud til, at jeg også kan finde ud af her, men jeg har også fået rigtig meget hjælp af spillere og stab, der har troet på den retning, jeg har sat. Det skal de have ros og tak for, men vi er kun lige begyndt, siger Bo Zinck.

Næste opgave for Fortuna Hjørring er næste søndag på udebane mod FC Nordsjælland.