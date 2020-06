Fortuna Hjørring vendte til sejr - FC Thy kæmpede forgæves mod Brøndby

FODBOLD:FC Thy/ThistedQ havde lørdag besøg af guldaspiranterne fra Brøndby, og trods en fin indsats af thyboerne, løb gæsterne med en snæver 1-0-sejr.

Landsholdsspilleren Nanna Christiansen afgjorde opgøret i anden halvleg, da hun på en lang stikning løb fra Thisted-forsvaret og sikkert omsatte friløberen til scoring.

Resultatet betyder, at FC Thy/ThistedQ mister tredjepladsen i slutspillet. FC Nordsjælland vandt deres kamp lørdag og har nu et forspring på to point i forhold til duellen om bronze.

Se billederne fra kampen mellem FC Thy/ThistedQ og Brøndby herunder:

FC Thy-ThistedQ mødte lørdag Brøndby i kvindernes slutspil. Foto: Claus Søndberg

Brøndbys tre point betyder, at de fortsat holder snor i Fortuna Hjørring, der lørdag overkom en dårlig start og vandt 2-1 hjemme over VSK Aarhus.

Emma Andersen bragte gæsterne foran efter en halv time - på en flot halvflugter fra kanten af feltet. Men kort før pausen udlignede Emma Snerle, da hun løb til første stolpe ved et hjørnespark og fladt sparkede bolden i kassen.

Emma Snerle blev også matchvinder i det 72. minut, da hun tæt under mål dirigerede en returbold de sidste centimeter over stregen.

Fortuna Hjørring er med sejren fortsat to point foran Brøndby i kampen om guldet.