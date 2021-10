Fortuna Hjørring viste klassen mod AGF

FODBOLD:Efter to kampe mod HB Køge, som kun resulterede i et enkelt point, fik Fortuna Hjørring atter brug for at synge sejrssang, da man havde besejret AGF.

Mens den nordjyske storklub skal forsøge at holde snor i det suveræne tophold fra Midtsjælland, så kæmper AGF for at sikre sig en plads i top seks og medaljeslutspillet. I kampen indledning var det dog ikke til at se, at det var top mod den bløde mellemvare.

Der var chancer nok i kampens indledning. Blandt andet havde Olivia Møller Holdt en stor hovedstødschance, der blev brændt. Det blev

Så gik det straks bedre for Fortuna-profilen, da hun trak ned i banen og satte Indiah-Paige Riely op med en klasseaflevering. Den australske landsholdsspiller takkede for den sukkerbold ved sikkert at bringe Fortuna Hjørring i front.

Så kørte det ellers på skinner for hjemmeholdet, der havde fået gang i ketchup-effekten. Der skulle blot gå cirka et minut, så var stillingen 2-0. Denne gang var det Olivia Møller Holdt, der scorede. Med sit tredje sæsonmål fordoblede hun hjemmeholdets føring. Denne gang var det Mathilde Carstens, der var i oplæggerens rolle.

Efter 2-0-scoringen kom AGF igen mest på bolden, men det var fortsat Fortuna, der var farligst. Særligt Olivia Møller Holdt havde gode arbejdsbetingelser, og kort før pausen fik landsholdsbobleren en mulighed, som hun på en god dag havde omsat til kampens tredje scoring.

Det var ikke meget, man havde set til Fortunas stjerneskud Emma Snerle, men i det sidste minut af første halvleg var hun lige pludselig i centrum for begivenhederne. Der blev begået straffe mod topscoreren, og det blev Mathilde Carstens sat til at eksekvere. AGF-keeper Sofie Grøn diskede op med en flot redning på forsøget fra 11 meter, og så måtte hjemmeholdet "nøjes" med en pauseføring på 2-0.

Det misbrugte straffespark fik kun kosmetisk betydning for kampens resultat, da Fortuna leverede en stilsikker indsats i anden halvleg. Et kvarter før tid afgjorde den rumænske landsholdsspiller Florentina-Olar-Spanu kampen endegyldigt, da hun udnyttede flot forarbejde fra Emma Snerle til at gøre det til 3-0.

Med sejren konsoliderer Fortuna andenpladsen. Der er fem point ned til FC Thy-Thisted Q på tredjepladsen, men der omvendt også fem point op til HB Køge på førstepladsen.