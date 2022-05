Fortuna Hjørrings guldhåb er officielt slukket

FODBOLD:Fortuna Hjørring skulle lørdag vinde over FC Nordsjælland for at holde liv i en matematisk chance for at fravriste HB Køge førstepladsen i Gjensidige Kvindeligaen. Men det lykkedes ikke, og dermed med på den nordjyske storklub nøjes med sølv.

FC Nordsjælland vandt nemlig med 4-0 på hjemmebane mod vendelboerne, hvilket skaber et hul på ni point mellem HB Køge på førstepladsen og Fortuna Hjørring på andenpladsen. Der er til gengæld kun to kampe tilbage af mesteskabsspillet.

Det betyder, at to sæt medaljer har fundet deres nye hjem i indeværende sæson af landets bedste kvinderække. Til gengæld er der stadig spænding om bronzemedaljerne, som FC Thy Thisted Q også bejler til.