Fortuna Hjørrings guldhåb lever efter dominerende sejr mod FC Thy

FODBOLD:Fredag aften mødtes Fortuna Hjørring og FC Thy-ThistedQ i Gjensidige Kvindeligaen, og det endte med en sikker sejr til Fortuna med 4-0.

Fortuna Hjørring skulle på hjemmebanen forsøge at bevare det spinkle håb om at hente HB Køge i kampen om det danske mesterskab, mens udeholdet kæmper for bronzemedaljerne - og samtidig var det en optakt til pokalfinalen Store Bededag, hvor det er netop de to hold, der igen mødes.

Gæsterne fra FC Thy-ThistedQ lagde ud i et højt pres, men det var Fortuna Hjørring, der var farligste hold fra kampens start.

Allerede et par minutter inde i opgøret var Sofie Lundgaard tæt på at komme fri til en chance efter en dybdebold, men den dobbelte målscorer fra de to holds seneste opgør kunne lige nøjagtigt ikke nå frem til bolden - det opgør endte desuden 0-4 i Thisted.

Fortuna blev kort tid efter endnu farligere, da Signe Baatrup fik bolden på højre kanten, og fra en position omkring feltkanten forsøgte hun et indlæg, der ramte en modstander på hånden, og det takserede dommeren til et straffespark.

Det tog Fortuna Hjørring-profilen Olivia Holdt sig usvigelig sikkert af, da hun sparkede det modsat af, hvor Thy-målmand Maja Bay satsede. Dermed 1-0 i en seks minutter ung kamp.

Lidt over seks minutter senere stod den 2-0, og sikke et brag af et mål. Det var endnu engang Signe Baatrup og Olivia Holdt, der var arkitekterne. Først erobrede Holdt bolden højt på banen, fandt Baatrup i dybden, før Baatrup lagde den af til en fremadstormende Holdt, som kanonerede bolden op i målhjørnet.

Fortuna Hjørring fortsatte i samme tempo, da de også gjorde det 3-0 efter 21 minutters spil. Signe Baatrup fik et frispark højt oppe på FC Thys banehalvdel, hun tog det selv hurtigt og sendte Indiah-Paige Riley i dybden. Efter et par berøringer lagde Riley bolden fladt og skrådt tilbage i feltet, hvor Florentina Olar sikkert sparkede bolden i mål.

Før de første 45 minutter var spillet færdige, var det tydeligt, at der for begge mandskaber allerede var fokus på pokalfinalen om en uge.

Midtvejs i halvlegen skiftede FC Thy-træner Peer Lisdorf nemlig Kvindeligaens topscorer Rikke Dybdahl fra banen, og kort før pausen gjorde Brian Sørensen på Fortuna-bænken kollegaen efter, da han skiftede den dobbelte målscorer Olivia Holdt ud. Sidstnævnte fik kort for inden et lille slag, men uden en pokalfinale i sigte, havde hun formentlig spillet videre.

Fortuna Hjørring - FC Thy-Thisted Q 4-0 (3-0) Mål: 1-0 Olivia Holdt (6. minut, straffespark), 2-0 Olivia Holdt (14. minut), 3-0 Florentina Olar (22. minut), 4-0 Joy Omewa (73. minut) Opstilling, Fortuna Hjørring (4-3-3): Line Johansen - Florentina Olar, Maria Ficzay, Angela Beard (Asii Berthelsen, 75. minut), Indiah-Paige Riley (Marie Fisker, 75. minut) - Sofie Lundgaard (Mathilde Vistisen, 65. minut), Clare Wheeler, Signe Carstens - Signe Baatrup, Olivia Holdt (Mathilde Carstens, 43. minut), Camilla Kur (Joy Omewa, 65. minut) Opstilling, FC Thy-Thisted Q (4-2-3-1): Maja Bay Østergaard - Camilla Nielsen, Sarah Kold, Line Kristensen, Agnete Marcussen - Matilde Kjeldgaard, Vibeke Andersen - Beate Marcussen, Malene Sørensen (Emilie Jepsen, 75. minut), Lise Dissing (Cecilie Bro, 85. minut) - Rikke Dybdahl (Anna Lauritsen, 26. minut) VIS MERE

Anden halvleg skulle vise sig at blive en langgaber, og det var også forventet med den tidlige afgørelse på opgøret og med den kommende pokalfinale in mente.

FC Thy kom bedre med, men det var måske mest, fordi hjemmeholdet slap foden gevaldigt fra speederen. FC Thy fik faktisk bolden i mål tidligt i anden halvleg, men linjevogteren havde flaget i vejret for offside, og det var et tema for de første 20 minutter af anden halvleg, at de to hold løb i offside, når der var optræk til noget farligt.

Indskiftede Joy Omewa ville også lege med, da hun med 17 minutter tilbage af kampen gjorde det til 4-0.

Med sejren spillede Fortuna Hjørring sig tre point efter HB Køge, der spiller søndag. FC Thy er derimod stadig to point efter Brøndby på tredjepladsen, og Brøndby har også en kamp i hånden. Der resterer tre runder af mesterskabsspillet, når denne runde er færdigspillet.