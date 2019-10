Fortuna holder afstand med lille sejr: Det var en god arbejdssejr

FODBOLD:VSK Aarhus er en hård nød at knække for topholdene i Gjensidige Kvindeligaen. Senest slog aarhusianerne Brøndby, og lørdag var de tæt på at tage point i Hjørring, hvor hjemmeholdet Fortuna dog nappede en smal 1-0 sejr på en scoring i anden halvleg af Emma Snerle.

- Det var ikke så kønt i dag, det må vi erkende. De kom ud i et hårdt pres, og det havde vi svært ved at spille os ud af, siger Fortunas Sara Holmgaard.

Hjemmeholdet tiltvang sig dog et stort overtag efter pausen, og så kom målet som en naturlig konsekvens.

- Vi fik sejren, og det var det vigtigste i dag. Jeg vil kalde det en arbejdssejr, men den slags giver også tre point, så vi kan godt tillade os at være tilfredse. Vi ligger stadig nummer et, konstaterer Sara Holmgaard.

Lørdagens topkamp mellem Farum og Brøndby endte 0-1, og dermed tyder det på, at guldkampen også i denne sæson kommer til at stå mellem Fortuna og Brøndby.

- Sådan ser det ud, ja. Og det overrasker os egentlig ikke. Vi ser frem til duellen, siger Sara Holmgaard.