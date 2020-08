Fortuna i europæisk top 10

HJØRRING:Fortuna Hjørring er stadig den eneste danske fodboldklub, der kan prale af at have sparket sig i en finale i en europæisk klubturnering.

Det var helt tilbage i 2003, hvor vendelboerne indiskutabelt tilhørte den europæiske elite - men tabte mesterholdsfinalen efter to klare nederlag til svenske Umeå.

Det var dengang, klubberne i toppen af europæisk kvindefodbold var domineret af tyske og skandinaviske klubber, der hed Umeå, 1. FFC Frankfurt, 1. FFC Turbine Potsdam, Djurgården, Arsenal, FC Rosengård, SK Trondheims Ørn og FC Energy Voronezh fra Rusland.

I dag - 17 år senere - er det tydeligt, at topklubberne i europæisk fodbold er begyndt at tage kvindefodbold alvorligt. På rankinglisten for sæsonen 2019/2020 hos kvinderne hedder de 10 bedst placerede klubber nu i nævnte rækkefølge Olympique Lyonnais (Frankrig), VFL Wolfsburg (Tyskland), FC Barcelona (Spanien), Paris Saint-Germain (Frankrig), FC Bayern München (Tyskland), Manchester City WFC (England), Slavia Prag (Tjekkiet), Chelsea FC Women (England) FC Rosengård (Norge) efterfulgt af Fortuna Hjørring på 10. pladsen.

Det er tre placeringer bedre end i den forrige sæson, hvor Fortuna Hjørring lå på 13. pladsen på koefficient-rankingen.

Vendelboernes bedste placering var placering som nummer syv efter sæsonen 2016/2017.

Fortuna Hjørring deltog også i dette års europæiske mesterholdsturnering, hvor de blev elimineret i 1/8-finalerne af de firedobbelte vindere af turneringen, Olympique Lyonnais, efter samlet 0-11 over to kampe.

Den franske klub har igen i år spillet sig frem til slutkampen, hvor tyske VFL Wolfsburg med den danske landsholdskaptajn Pernille Harder venter. Den kamp spilles søndag 30. august kl. 20 i San Sebastian.