Fortuna jubler over topscorers underskrift: - Det viser, at vi stadig er størst i Danmark

HJØRRING:Glæden var stor hos Fortuna Hjørring, da vendelboerne fredag kunne præsentere en angrebsforstærkning i form af Rikke Dybdahl, der kommer til klubben fra FC Thy-Thisted Q.

Med otte mål i efteråret holder 25-årige Dybdahl jul på en delt førsteplads på topscorerlisten i Gjensidige Kvindeligaen, og derfor har det heller ikke været uden konkurrence, at Fortuna Hjørring har slået kløerne i angriberen.

- Hun er blandt de bedste i Danmark, så jeg kan godt afsløre, at det er en spiller, der ikke har været nem at få, og derfor er vi selvfølgelig stolte af, at Rikke har valgt Fortuna. Når vi ser på, hvem vi har konkurreret med, synes jeg, at den her signing viser, at Fortuna stadig er størst i Danmark, siger Fortuna Hjørring-træner Bo Zinck.

Fortuna Hjørring sluttede dog blot på tredjepladsen i efterårets grundspil i Gjensidige Kvindeligaen. En placering bedre end FC Thy-Thisted Q, der den seneste uge nu har måttet afgive to spillere til den nordjyske storesøster.

Tidligere på ugen sikrede Fortuna Hjørring sig også forsvarsspilleren Line Saustrup Kristensen.

Forsvarsspilleren Line Saustrup Kristensen (tv.) bruger også vinterpausen på at skifte FC Thy-Thisted Q ud med Fortuna Hjørring. Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg vil sige, at det er tilfældigt, at det lige er i Thisted, at vi har hentet et par spillere. Når en topscorer som Rikke er ledig, og når vi har det behov, er vi selvfølgelig interesserede, og det havde vi også været, hvis hun havde spillet i Brøndby, Køge eller Odense.

- Med Line får vi en rigtig dygtig spiller med stor erfaring, og hun er også en rigtig god træningsspiller. Vi er meget tilfredse med også at have hentet hende, men det har ikke noget med Thisted at gøre, siger Bo Zinck.

Fortuna-træneren forventer, at hans hold bliver forstærket yderligere forud for forårets slutspil.

- Der kommer til at ske mere, og vi kigger efter spillere til alle kæder. Vi kender vores plads i den europæiske rangorden, så det kan også være, at der vil være bud efter nogle af vores spillere, men jeg synes, at det ser spændende ud med det, vi er i gang med, siger Bo Zinck.