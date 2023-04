Fortuna kan skyde hvid pil efter sølvmedaljer

BRØNDBY:Fortuna Hjørring indledte slutspillet i Gjensidige Kvindeligaen 10 point efter Brøndby på andenpladsen, og allerede lørdag forsvandt det realistiske håb om at indhente de evige rivaler i foråret.

Vendelboerne blev slået 2-0 i Brøndby på to scoringer i første halvleg og halter nu hele 13 point efter sølvmedaljerne.

De blå-gule tog føringen på vestegnen efter godt et kvarters spil, da Julie Winther fra stor afstand følte bolden op i det ene målhjørne. Det blev 2-0 til Brøndby kort før pausen, da Julie Tavlo pressede sig foran to Fortuna-spillere og headede et hjørnespark i nettet.

Fortuna Hjørring spillede en masse nydeligt fodbold, men de kom ikke til mange reelle afslutninger mod en særdeles solid Brøndby-defensiv.

Vendelboerne må nu koncentrere sig om at holde fast i bronzemedaljerne ved at afvise de nordjyske kolleger fra FC Thy-Thisted Q, der er seks point efter. Thyboerne kan dog lukke en del af hullet, hvis de søndag formår at vinde hjemmekampen mod FC Nordsjælland.

Højdepunktet i Fortuna Hjørrings forår bliver uden tvivl pokalfinalen mod netop FC Nordsjælland 21. juni på Aalborg Portland Park.