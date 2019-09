Fortuna-kaptajn klar i spyttet: Vi skal bare videre

FODBOLD:Fortuna Hjørring har et tungt favoritpres på sig, når de onsdag aften får besøg af albanske Vllaznia i fodboldkvindernes Champions League.

Efter en 1-0-sejr i det første opgør i 1/16-finalen, hvor vendelboerne sad tungt på kampen, er anfører Caroline Rask også klar i spyttet.

- Jeg vil blive meget skuffet, hvis vi ikke går videre. Jeg mener, at vi i den første kamp viste, at vi er et meget bedre hold end dem.

Fortuna-kaptajnen ser kun ét faremoment i opgøret, og det er, at holdet bliver overmodigt.

- Albanerne står meget lavt og satser entydigt på omstillinger, hvor de er ret skarpe. Så vi skal have styr på restforsvaret og spille ud fra det, man vel godt kan kalde en kontrolleret offensiv. Det gjorde vi godt i den første kamp, hvor de først i overtiden fik en stor målchance.

Det var ikke just den kontrollerende opskrift, Fortuna fulgte i weekendens kamp i Gjensidige Kvindeligaen, hvor de vandt 8-5 efter en voldsom omgang Hawaii-bold.

- Det eneste vi kan bruge fra den kamp er, at vi omsatte mange af de chancer vi skabte. Men vi manglede også en del spillere, som er klar igen mod Vllaznia, siger Caroline Rask.

Der er kickoff klokken 18.00 onsdag aften på Hjørring Stadion.