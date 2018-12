Fortuna-komet udtaget til landsholdet

FODBOLD: Emma Snerle fra Fortuna Hjørring var den store nyhed, da landstræneren for det danske kvindelandshold, nordjyske Lars Søndergaard, onsdag udtog sin landsholdstrup til en testkamp mod Finland 21. januar.

Det første gang, at 17-årige Snerle, der i efteråret har scoret tre gange i 3F Ligaen, er udtaget til A-landsholdet. Hun får selskab af klubkammeraterne Karen Holmgaard og Frederikke Thøgersen.

Til gengæld har Lars Søndergaard set bort fra den tidligere Fortuna Hjørring-spiller Nadia Nadim, der skal på jagt efter en ny arbejdsgiver efter bruddet med engelske Manchester City.

– Jeg har set bort fra Nadia Nadim denne gang, fordi hun lige skal have ro til at finde sig selv i en kommende klub. Jeg tror, det er vigtigt for hende lige at få fodfæste. Hun har ikke spillet et minuts turneringsbold, siden vi spillede mod Holland, siger Lars Søndergaard til DR Sporten.