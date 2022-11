Fortuna lider første pointtab under Zinck

FARUM:Fortuna Hjørring prøvede noget nyt under Bo Zincks lederskab. For første gang, mens han har været cheftræner i klubben, vandt man ikke.

Det blev i stedet til 2-2 ude mod FC Nordsjælland, men undervejs havde Fortuna ellers været foran med 2-0 efter scoringer fra Ashley Riefner og Mathilde Carstens.

- Dybest set spillede vi ikke en ret god kamp, så på den baggrund er det ikke så skidt at slippe fra Farum med et point. Vi ramte på ingen måde dagen, selvom vi var foran 2-0, siger Bo Zinck.

Efter en pauseføring på 2-0, kom FC Nordsjælland tilbage på omgangshøjde i anden halvleg via scoringer fra Kathrine Kühl og Johanna Sørensen.

- Det er lige før, jeg vil kalde det en sejr at få et point med fra den her kamp. FC Nordsjælland har virkelig nogle dygtige spillere, og vi havde vores udfordringer, konstaterer Bo Zinck.

Nu har Fortuna to ugers kamppause, da der er landsholdsaktiviteter. Her har man nærmest et helt hold væk, så det skal Bo Zinck lige vænne sig til.

- Det er noget nyt for mig at prøve det der med, at du får spillerne hjem om onsdagen, og så skal du spille i weekenden, men det skal vi nok klare. Det bliver også meget sjovt at møde HB Køge. Det er en kamp, som vi allerede glæder os til, siger Fortuna-træneren, der kan gøre en kort status på sin første tid i klubben.

- 10 point i fire kampe er en start, som jeg kan leve med. Vi er kommet efter det, og vi har fokus på at indhente Brøndby, der er seks point foran os. Der er stadig masser af kampe, så vi tror på det, siger Bo Zinck.