Fortuna og FC Thy uddelte bøllebank - AaB røg ud af pokalturneringen

FODBOLD:Uden at blinke gik Nordjyllands to bedste kvindehold onsdag aften videre i Sydbank Kvindepokalen. Fortuna Hjørrings danske mestre var på besøg hos Vejgaard fra Kvindeserien, og det blev en ren walk over.

Vendelboerne vandt hele 6-0 efter scoringer af Cristina Carl (2), Signe Timmermann, Lise Dissing, Asii Berthelsen og Mathilde Carstens.

Endnu mere nådesløse var FC Thy/ThistedQ, der storsejrede med 9-0 over et andet Kvindeserie-hold, Middelfart. Malene Yde Hedegaard nettede hele fire gange, mens Rikke Dybdahl og Lotte Bak Christensen hver lavede to træffere. Den sidste scoring var et fynsk selvmål.

AaB's nyoprykkere i Gjensidige Kvindeligaen skuffede til gengæld ved at tabe 1-2 ude til OdenseQ fra 1. division. Cecilie Christensen, som aalborgenserne netop har lejet i Fortuna Hjørring, bragte ellers holdet foran, men det var falsk alarm.

Ligeledes onsdag aften spillede Aalborg Frejas 1. divisionskvinder sig lidt overraskende videre efter forlænget spilletid og straffespark mod JAI fra Aarhus.