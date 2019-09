Fortuna overløb albanere og sikrede sig videre deltagelse i Champions League

FODBOLD:Fortuna Hjørring havde onsdag aften besøg af albanske Vllaznia i 1/16-finalerne af Champions League, og de havde sikret sig et godt udgangspunkt med 1-0 sejren i Albanien.

Der skulle da heller ikke gå længe af kampen, før Fortuna fra start levede op til deres store favoritværdighed, og dermed fordoblede den føring, som de tog med sig fra den første kamp i Albanien.

Efter bare seks minutter tog Caroline Møller en lang solotur over en halv banelængde og spillede den ud til Sofie Lundgaard i højresiden, som på førsteberøringen smed den i dybden til selvsamme Møller, der træfsikkert sendte bolden i mål.

Hjemmeholdet forsatte med at presse på og var konstant på bolden. Det var en sjældenhed, at albanerne i første halvleg bevægede sig tæt på Fortunas mål, og derfor havde Fortuna i denne periode god kontrol på kampen.

Emma Snerle viste stort overblik inde på midten med flere gode afleveringer - blandt andet til Sofie Lundgaard - der i situationen rundede målvogteren, men hun kom ud i så spids en vinkel, at hun ikke fik afsluttet.

Snerle var endnu engang på spil, da hun driblede to Vllaznia-spillere og sendte en høj dykkende bold mod mål, som keeperen med besvær lige akkurat fik bokset over mål.

Caroline Møller viste også stort spilhumør, og hun var oftest på en eller anden måde involveret i de sekvenser, hvor hjørringenserne blev farlige. Hun var da også tæt på at blive dobbelt målscorer efter en halv time, men hun måtte se stolpen tage fra.

Få minutter senere var Fortuna endnu engang tæt på, da Sanni Franssi tog et løb til baglinjen og smækkede bolden ind i feltet, derinde kom en glidende Vllaznia-spiller bolden i møde, og hun var tæt på at få en uheldig rolle, men hun blev modsat Fortuna reddet af sin egen opstander.

Hjemmeholdet kom også godt ud til anden halvleg, da Sara Holmgaard slog en bold ind i panden på Caroline Møller, men hun formåede ikke at dirigere bolden i mål.

Derefter blev Vllaznia for engangs skyld farlige. Først var det et direkte hjørnespark fra Megi Doci, som var ved at sejle i mål, og kort efter forsøgte Doci sig også fra distancen på et frispark, men Kelsey Daugherty var årvågen i målet.

Fortuna Hjørring vadede i friløbere, men manglede i høj grad kynisme. Caroline Møller blev sendt alene afsted og kom forbi målvogteren, men hun fik samtidig driblet sig så langt ud i siden, at hun ikke kunne få sin aktion afsluttet. 10 minutter senere var det Sofie Lundgaard, som ligeledes tog et træk forbi keeperen, men hun fik heller ikke skudt på mål.

Til gengæld var albanerne ved at blive lukket ind i kampen på endnu en dødbold, da Megi Doci med et frispark fra omtrent 40 meter sendte bolden ind i boksen. Det var centimeter fra at gå galt for Fortuna, da de denne gang var heldige med, at stoplen stod rigtigt placeret.

Caroline Møller ville det dog anderledes. Med fem minutter tilbage af kampen fik hun Fortunas fjerde friløber, rundede målvogteren og da hun bedst skulle til at sparke bolden i mål, blev hun hægtet bagfra.

Caroline Møller tog sig selv af straffesparket, og hun sparkede bolden ind med samme sikkerhed, som ved sit første mål.

Dermed var der ikke nogen tvivl om resultatet, og derfor kunne Fortuna-spillerne stille og roligt spille bolden rundt, indtil dommerens fløjte signalerede, at kampen var slut, og Fortuna var videre til ottendedelsfinalerne i Champions League.