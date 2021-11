Fortuna overvandt FC Thy-Thisted Q-føring

FODBOLD:Der var rigtig god propaganda for nordjysk fodbold, da Fortuna Hjørring og FC Thy-Thisted Q bød hinanden op til en omgang fredagsunderholdning i den bedste danske fodboldrække.

Gæsterne var det nordvestjyske hjørne bliver ved med at imponere, og ude mod Fortuna bød de regionens største klub trods. Faktisk var det den forsvarende pokalmester, der kom i front. Rikke Dybdahl modtog en fremragende stikning fra Malene Sørensen og fint udnyttede den til at bringe FC Thy-Thisted Q i front.

De første 45 minutter var en livlig forestilling, hvor der var gode visioner og ideer i begge holds offensive tiltag.

Hos Fortuna Hjørring stod formstærk Olivia Holdt godt i billedet. Derfor var det også meget logisk, at den brandvarme Fortuna-bomber var kvinden bag kampens andet mål, da hun med et listigt skud fik bolden forbi Maja Bay Østergaard.

I anden halvleg bølgede kampen fortsat frem og tilbage, men med Fortuna som den mest dominerende part. Det blev belønnet, da Mathilde Carstens via en Thy-Thisted Q-spiller fik bolden sparket i mål. Igen var der ikke meget Maja Bay Østergaard kunne stille op.

Der vil dog være god grund til skuffelse i FC Thy-Thisted Q-lejren, fordi man have et par store chancer for at udligne i kampens slutning. Blandt andet var Malene Sørensen alene igennem, men den mulighed sparkede hun forbi mål.

- Det er meget symptomatisk for vores kamp i dag. Vi manglede den skarphed, vi normalt har, for vi spillede en kamp til UG, kryds og slange. Det var bare effektiviteten, der var til forskel på os og Fortuna, siger FC Thy-Thisted Q-træner Allan Drost.

- Derfor er det også super irriterende, at Fortuna scorede sejrsmålet på et afrettet skud, men sådan er det jo i nogle kampe, og de havde lige de marginaler og den skarphed vi savnede på dagen, siger Allan Drost.