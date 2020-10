Fortuna på jagt efter de evige rivaler: Chance for revanche

FODBOLD:Fortuna Hjørring skal lørdag forsøge at hente ind på de evige rivaler fra Brøndby i toppen af Gjensidige Kvindeligaen.

Brøndby vandt sæsonens første opgør på eget græs med 2-1 og har inden lørdagens kamp et forspring på fire point ned til Fortuna. Imellem ligger de overraskende stærke oprykkere fra HB Køge.

- Vores vigtigste fokusområde bliver at levere en stor arbejds- og holdindsats defensivt, hvor vi skal tilbagelægge de meter, der skal til for at gøre rummene små, men det skal også gøre ondt på Brøndby, når vi vinder bolden, siger Fortuna-træner Niclas Hougaard.

Og der er stadig masser af prestige på spil, når de to mandskaber, der har delt de danske mesterskaber imellem sig siden 2002, mødes.

- Vores opgør mod Brøndby er fortsat den største kamp i Kvindeligaen, og det bliver endnu mere interessant og vigtig af, at der er meget på spil, ligesom der var, da vi mødte Brøndby i sommer. Det er sådan disse kampe skal være, siger Niclas Hougaard.

- I sommer spillede vi en god kamp mod Brøndby på udebane. Vi lykkedes fint med at angribe Brøndby og skabe mange chancer. Det er også vores klare ambition denne gang, og så skal vi være endnu skarpere i både deres felt og vores eget, så står vi med gode chancer for at vinde kampen, siger han.

Opgøret er en del af tredje sidste spillerunde i grundspillet i Gjensidige Kvindeligaen. Vinderen af grundspillet får 10 point med over i slutspillet, mens nummer to og tre får henholdsvis otte og seks point.

Der er kampstart på Nord Energi Arena klokken 14.00.