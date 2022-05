Fortuna-profil blev dobbelt målscorer med ren perle: - Jeg kunne mærke, at den ville gå ind

FODBOLD:Første halvleg mellem Fortuna Hjørring og FC Thy-ThistedQ blev en opvisning af hjemmeholdet fra Hjørring, og det var også et Olivia Møller Holdt-show, da hun scorede to gange, hvor det andet mål var en regulær perle, efter hun scorede føringsmålet på straffespark.

- Det var dejligt at se den gå ind. Jeg kunne godt mærke, da jeg ramte den, at den højst sandsynligt ville gå ind. Nogle gange, når man rammer bolden, ved man, at den går ind, og det var dejligt at se nettet blafre igen.

- Jeg tror lige, at jeg skal se den igen, for jeg husker ikke situationen så godt, udover at jeg spillede et-to med Signe Baattrup, hvorefter jeg sparker til den, og den så går ind, siger en glad Olivia Møller Holdt om en scoring, hvor hun bragede bolden op i målhjørnet på en førstegangsafslutning fra kanten af feltet.

Angriberen har haft lidt svært ved at få gang i scoringerne på det seneste, selvom de to scoringer fredag aften var hendes 10. og 11. sæsonscoringer, og det har naget hende lidt.

- Det er altid dejligt som angriber at score mål, og det var endnu dejligere i dag, efter jeg har haft svært ved at få prikket bolden ind de seneste kampe. Det er dejligt at hjælpe holdet med to scoringer, endda to tidlige scoringer, så vi kunne få lidt ro på kampen, lyder det fra Olivia Holdt, før hun fortsætter om den udefra set nemme første halvleg for holdet.

- Jeg synes ikke, at der er nogle kampe i den her liga, der er nemme, men det er klart, at når vi kommer så hurtigt foran, og stemningen i truppen samtidig er god, ser det godt ud.

Den 20-årige Fortuna Hjørring-profil blev med tre minutter tilbage af første halvleg skiftet ud, men pokalfinalen på Store Bededag mod samme modstander fra FC Thy-ThistedQ er ikke i fare.

Du blev skiftet ud i slutningen af første halvleg - havde du bare gjort dagens gode gerning?

- Det skulle man næsten tro, griner Olivia Møller Holdt.

- Men nej, jeg har lidt sygdom i kroppen, og jeg kunne mærke, at det var bedre, at jeg blev skiftet ud, og der var en anden, der kunne ind at gøre det godt, når jeg ikke kunne præstere 100 procent. Jeg er fysisk helt klar, så det var ikke med tanke på pokalfinalen.

Og netop pokalfinalen er noget, der bliver set frem til hos angriberen og Fortuna Hjørring, selvom de også stadig er i spil til at vinde Gjensidige Kvindeligaen, da de med sejren mod FC Thy kun er tre point efter HB Køge på førstepladsen - sjællænderne har dog en kamp i hånden.

- Jeg glæder mig helt vildt, for jeg har aldrig spillet pokalfinale før, så det bliver en stor oplevelse for mig og holdet. Det bliver spændende, men forhåbentlig kan vi tage den, så vi har sikret noget guld i år. Efter den forhåbentlige sejr på fredag, går vi efter ligaguldet.

- Det er klart, at vi tager én kamp ad gangen, og det handlede denne gang om at sætte noget pres på Køge i turneringen, og på fredag handler det om at vinde pokalturneringen, og bagefter er vi i gang på jagt efter Køge, slutter den dobbelte målscorer.

Pokalfinalen mellem Fortuna Hjørring og FC Thy-ThistedQ spilles Store Bededag 15.00, og det er på Energi Nord Arena i Hjørring.