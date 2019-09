Fortuna satte lillesøster på plads: Nordjyderne topper rækken

FODBOLD:FC Thy- Thisted Q har skabt mange overraskelser i denne sæson, hvor holdet har taget point fra alle topholdene, og forventningerne var derfor større end normalt, da de tidligt søndag eftermiddag tog imod den nordjyske storesøster fra Fortuna Hjørring.

Men denne gang kom overraskelsen ikke, og i stedet var Det Fortuna Hjørring, der fulgte godt op på midtugens sejr i Champions League og sikrede sig en fortjent sejr på 5-0.

Fortuna lagde kampen ud med et højt pres, og det skabte problemer for hjemmeholdet, der havde svært ved at spille sig ud af presset. Efter syv minutter kom kampens første tilbud til Emma Snerle, der blev spillet i dybden, men Maja Bay fik fistet bolden op på overliggeren.

Fire minutter senere kom kampens første scoring. Et fladt indlæg fra venstresiden blev ikke clearet i thyboernes midterforsvar, og formstærke Caroline Møller kunne let sende bolden i netmaskerne fra fri position i feltet.

Efter de første 20 minutter begyndte hjemmeholdet at komme bedre med i kampen - som altid godt hjulpet frem af det talstærke hjemmepublikum i Thisted. En lang bold fra defensiven endte hos Rikke Dybal, der kunne sætte i frit løb mod Kelsey Daugherty i Fortuna-målet. Angriberen afsluttede fladt, men Daugherty lavede en glimrende fodparade. På det efterfølgende hjørnespark kom hjemmeholdet igen tæt på ved Mathilde Kjeldgaard, der steg godt til vejrs, men igen stod Daugherty i vejen.

Efter den halve time var det så Fortuna, der bankede på igen. Flot arbejde fra Agnete Nielsen i venstresiden, der endte med et indlæg til Caroline Møller, men fra nært hold formåede hun ikke at udnytte den store chance.

Det gjorde holdkammeraten Sanni Franssi til gengæld fem minutter senere. Caroline Møller sendte den finske angriber af sted i dybden. Hun sendte et skud mod det fjerne hjørne. Maja Bay fik hænderne på, men bolden gik i en bue op over hende og dumpede ind i målet. Ikke helt godt målmandsspil fra Maja Bay i den situation.

Hjemmeholdet havde dog absolut ikke givet op, og det blev til et par nærgående forsøg på langskud fra både Malene Sørensen og den tidligere Fortuna-spiller Sarah Dyrehauge.

Malene Sørensen fik også en rigtig god mulighed inde i feltet efter et langt raid fra Rikke Dybal, der tog bolden med i løb over 40 meter i venstresiden. Det endte med en bold ind i midten, hvor man fandt Malene Sørensen i dybden, men hendes skud blev igen flot reddet af Kelsey Daugherty.

Kort inde i anden halvleg satte Fortuna Hjørring for alvor trumf på. Hjemmeholdet følte sig snydt foir et frispark på kanten af feltet, men dommerens fløjte forblev tavs, og i stedet satte Fortuna gang i en kontra, hvor Sanni Franssi fandt Caroline Møller med en perfekt bold i dybden, og hun kvitterede med et knaldhårdt, fladt spark over i det fjerne målhjørne.

Kort efter havde hjemmeholdet chancen for at komme tilbage i kampen, da Malene Sørensen erobrede højt på banen og sendte et hårdt skud mod mål, men Kelsey Daughtery kunne sende bolden til hjørne.

I det hele taget var det en underholdende fodboldkamp, som tilskuerne på Sparekassen Thy Arena kunne overvære - heriblandt var også landstræner Lars Søndergaard, der i den kommende uge har tre Fortuna Hjørring-spillere med i truppen.

I det hele taget venter en spændende uge for Fortuna Hjørring, for mandag finder de ud af, hvem der venter i næste runde af Champions League.

Og Fortuna-mandskabet var stadig ikke færdige. Efter 58 minutter erobrede Agnete Nielsen bolden på hjemmeholdets banehalvdel, og hun sendte en perfekt dybdeaflevering af sted til Sanni Franssi, der ikke fejlede alene med Maja Bay.

Fem minutter senere kunne det være blevet 5-0. Sarah Holmgaard fik alt for lang tid på kanten af feltet, og hun lagde en perfekt aflevering ind i det farlige mellemrum i defensiven, hvor Agnete Nielsen halvflugtede mod mål, men Maja Bay gjorde denne gang skaden fra tidligere god igen og reddede flot. Og på det efterfølgende hjørnespark måtte bolden reddes på stregen, da Sofie Lundgaard drejede hurtigt rundt og sendte et godt skud af sted.

Senere i halvlegen havde hjemmeholdets Rikke Dybal et godt forsøg efter hjørnespark, men hun headede lige forbi den ene opstander.

Og Fortuna var stadig ikke færdige. Efter 78 minutter lavede stortalentet Agnete Nielsen en forrygende vending på midten af banen, inden hun satte i løb mod mål og satte tre spillere af undervejs, inden hun spillede videre til Sanni Franssi, der igen scorede sikkert. Tre mål fra den finske angriber.

Kort efter bankede FC Thy - Thisted Q på med to gode forsøg. Hjemmeholdet havde chancerne til at score i kampen, men Kelsey Daugherty var virkelig stærk i målet hos Fortuna.

Kampen blev desværre skæmmet af det, der lignede en alvorlig skade til Ida Kjeldsen, der vred rundt på knæet i en situation på midten af banen, og hun måtte straks lade sig udskifte efter at være blevet hjulpet fra banen.

Kort efter var Sanni Franssi tæt på sit fjerde mål med et drilsk skud mod den fjerne opstander, men Maja Bay diskede op med en flot redning og sendte bolden ud på stolpen.

I tabellen betød den store sejr, at Fortuna Hjørring overtog førstepladsen på bedre målscore end opkomlingene fra Farum. Fortuna har nu 28-12 i målscore, mens Farum har 21-6. begge hold er noteret for 20 point. FC Thy - Thisted Q ligger fortsat på fjerdepladsen.