Fortuna skriver kontrakt med amerikansk midtbanespiller

Fortuna Hjørring har skrevet kontrakt med den 25-årige amerikanske midtbanespiller Abby Shaye Carchio. Hun træder ind i Fortunas ligatrup, hvor der i forvejen er fire amerikanere. Det fremgår af en pressemeddelelse fra klubben.

Ifølge Fortuna Hjørring er hun en kreativ og intelligent type, der både kan spille midtbane og kant. Samtidig er hun meget boldsikker og stærk i en-mod-en-situationer.

Abby Shaye Carchio kommer fra amerikansk universitetsfodbold, hvor hun har spillet for Brown University i Rhode Island.

Siden 2020 har hun spillet i Europa, først for litauiske FC Gintra, så for Keflavik FK på Island, og inden skiftet til Fortuna har hun haft to sæsoner i franske St. Etienne.