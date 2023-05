Fortuna snublende tæt på bronzemedaljer

HJØRRING:Meget skal gå galt, hvis ikke Fortuna Hjørring får bronzemedaljer om halsen, når slutspillet k Gjensidige Kvindeligaen i fodbold er slut.

Søndag vandt vendelboerne 2-1 hjemme over de nærmeste rivaler fra Nordsjælland, og det betyder, at Bo Zincks mandskab med fem runder igen har hele 11 points luft og en bedre målscore.

Fortuna Hjørring - Nordsjælland 2-1 Fodbold, Gjensidige Kvindeslutspil

Mål: 1-0 Renee Marie Guion (8. minut), 2-0 Omewa Joy Ogocuckwu (54. minut), 2-1 Clara la Cour (69. minut) VIS MERE

- Vi har også en kamp mere mod Nordsjælland, så den opgave skal vi klare at løse, siger cheftræneren, der dog ikke var helt tilfreds med spillet i søndagens hjemmekamp.

- Vores presspil skal være skarpere, og vi gav også lidt for mange chancer væk til min smag. Men jeg må også sige, at banen er elendig, og det gør det svært for begge parter at spille fodbold, forklarer Bo Zinck.

Kampen mod Nordsjælland var i øvrigt en generalprøve på pokalfinalen, der venter onsdag 21. juni på Aalborg Stadion.

- Jeg køber gerne det samme resultat der, for så får vi jo pokaltitlen. Men som sagt skal vi have strammet op på nogle ting i vores spil inden da. Heldigvis har vi udsigt til at få en lille håndfuld spillere tilbage fra skader inden da, siger Fortuna-træneren.