Fortuna snupper sejren på svær udebane

FODBOLD:FC Nordsjælland havde inden lørdagens kamp mod Fortuna Hjørring kun tabt to gange på hjemmebanen i Farum i Gjensidige Kvindeligaen i denne sæson. Lørdag blev endnu et nederlag tilføjet til samlingen, for vendelboerne vandt med 3-1.

Det var en sand drømmestart for Fortuna, som så meget skarpe ud i de første minutter af kampen. Vendelboerne udnyttede også tændingsniveauet til at score to gange inden for kampens første kvarter.

FC Nordsjælland fik reduceret, men så slog Fortuna Hjørring til, og der var egentlig aldrig tvivl om vinderen af kampen.

Det blev til 1-0 efter bare tre minutters spil, hvor Emma Snerle åbnede opgøret, idet hun opsnappede en dårlig clearing fra Farum-kvinderne. Afslutningen blev sendt resolut ind i netmaskerne med et fladt vristspark.

Et kvarter inde i opgøret kom gæsterne fra Hjørring også foran med 2-0. Olivia Møller Holdt opsnusede den store chance, da hun modtog afleveringen, akkurat som hun bad om.

Selvom Fortuna gennem store dele af kampen havde førertrøjen på, så blev FC Nordsjælland lukket ind i kampen, da Ashley Riefner bragede et hovedstød på sammenføjningen. Riposten faldt ned til Anna Karlsson, som blev forsøgt tacklet. Karlsson havde dog heldet med sig, og så havde Farums bedste kvindehold reduceret.

Fortuna Hjørring sad komfortabelt på kampens fordelinger af chancer, og derfor var det ikke nogen større sensation, at vendelboerne også skulle komme foran med 3-1. Et indlæg fra hjørnespark blev placeret direkte i panden på Laura Frank, der uhindret sendte bolden i mål.

I kampens slutminutter fik hjemmeholdet organiseret et solidt pres, men et velafstemt Fortuna-mandskab afværgede de fleste trusler.

Den lange bustur hjem fra Farum til Hjørring bliver derfor formentlig noget mere behagelig nu.