Fortuna-spiller får stor pris: Emma Snerle er Efterårets Profil

FODBOLD:Fortuna Hjørring er kommet godt igen efter en skidt start på sæsonen, og holdet har absolut chancen for at spille med om mesterskabet, når Gjensidige Kvindeligaen starter op igen til foråret.

En af de store årsager til det er midtbanespilleren Emma Snerle, der har lagt endnu et lag på sin enorme udvikling, og i denne uge er hun således også blevet belønnet med kåringen som Efterårets Spiller i rækken.

Kåringen sker ved en afstemning blandt alle ligatrænere samt den danske landstræner Lars Søndergaard.

Emma Snerle er i øjeblikket på tur med det danske landshold, der tirsdag spiller en sidste kamp i EM-kvalifikationen mod Italien. Danmark har dog kvalificeret sig.

I det hele taget har de nordjyske klubber taget godt fra i efterårets kåringer. Trænerne har nemlig også fundet frem til efterårets Hold i Gjensidige Kvindeligaen, og her løber Fortuna Hjørring med hele fire pladser.

Foruden Emma Snerle er der blevet plads to andre midtbanespillere i form af Karen Holmgaard og Olivia Holdt. Og i forsvaret er der blevet plads til Sarah Thrige.

Også FC Thy-Thisted Q har fået en enkelt spiller med på holdet efter en sæson, der ellers ikke er gået helt så godt som de foregående. Angriberen Rikke Dybdahl har fået den enlige plads som frontløber på Efterårets Hold.

I forbindelse med nedlukningen af de nordjyske kommuner valgte ligaen at stoppe for efteråret, så der mangler to kampe, inden slutspillet går i gang.