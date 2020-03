Fortuna-spillere bruger Goal Stations: Er sendt på selvtræning

FODBOLD:Torsdag blev alt dansk fodbold lukket ned - foreløbig indtil 29. marts - og det får naturligvis også konsekvenser for Danmarks pt. førende kvindehold, Fortuna Hjørring.

Spillerne blev torsdag sendt hjem i foreløbig 14 dage, fortæller sportschef Peter Enevoldsen.

- Vi har givet spillerne mulighed for at selvtræne på vores goal stations, hvis de møder op en ad gangen. Samtidig er det et krav, at de møder op omklædt hjemmefra, for vi har lukket klubhuset ned, fortæller sportschefen.

- Vi kan jo ikke gøre andet end at følge de anvisninger og påbud, der kommer. Det er meget vigtigt, at alle bakker op om de tiltag, der er kommet, så vi på et tidspunkt kan komme videre, siger Peter Enevoldsen.

Fortuna Hjørring skulle i denne weekend have taget hul på forårssæsonen med den første af to pokalsemifinaler mod Farum, og den første kamp i Gjensidige Kvindeligaen mod Kolding, der skulle have været spillet 28. marts, er også blevet udsat.

- Vi er hos kvinderne i den heldige situation, at vores program ikke er lige så presset, som man eksempelvis ser det hos mændene i Superligaen, så vi har flere datoer at tage i, når det hele kommer i gang igen. Normalt skulle pokalfinalen have været spillet store bededag, men jeg kunne sagtens forestille mig, at den rykkes ind i juni. Men igen så må vi tage tingene, som de kommer, siger Peter Enevoldsen.

Efter efterårssæsonen er det Fortuna Hjørring, der er tophold i landets bedste række med 10 point - to point foran Brøndby.