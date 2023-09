Fortuna tabte til ærkerivalerne

Fortuna Hjørring og den nye cheftræner Lene Terp har langt fra fået den ønskede start i Gjensidige Kvindeligaen, og det formåede vendelboerne ikke at ændre på, da de lørdag eftermiddag besøgte de evige rivaler fra Brøndby.

Vestegnsklubben har startet sæsonen uden den store slinger i valsen, og disse takter fortsatte lørdag, da Fortuna Hjørring blev besejret med 1-0.

Det afgørende mål blev scoret af Linnea Borbye efter 25 minutter. Midtbanespilleren kunne efter en meget passiv opdækning fra flere af Fortuna-spillerne sparke bolden over i det lange hjørne til 1-0.

Fortuna, der har haft store problemer med at finde vej til netmaskerne, havde intet modsvar, og derfor kunne Brøndby stille og roligt køre sejren i land.

Vendelboerne står derfor noteret for tre point efter fire kampe. Det er dermed kun en bedre målscorer, som afholder dem fra at ligge på en af de to mulige nedrykningspladser. De to pladser besiddes lige nu af to andre nordjyske hold - AaB og FC Thy-Thisted Q.