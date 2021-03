Fortuna-træner efter 0-4: - Et rigtig godt resultat

FODBOLD:Mødet med et af Europas stærkeste kvindefodboldhold viste sig som ventet som en for stor mundfuld for Fortuna Hjørring, der onsdag tabte 0-4 i den første af to ottendedelsfinaler mod FC Barcelona.

Men forskellen på de to hold er faktisk så stor, at vendelboerne godt kunne være tilfredse med det udfald.

- Det er altid træls at tabe og især med 0-4, men kigger man på styrkeforhold og de faciliteter og den økonomi, der er til forskel på de to klubber, er det et rigtig godt resultat, og det var også en rigtig fin præstation. Vi er ikke tilfredse, men der er mange ting, vi kan være glade for, siger Fortuna Hjørring-træner Niclas Hougaard.

0-4 var nådigt sluppet med tanke på, at hjemmeholdet kun skulle bruge 18 minutter på at bringe sig foran 2-0.

- Vi skulle lige i gang, og vi ramte ikke spændingsniveauet og intensiteten i de første 20 minutter. Jeg tror også, at spillerne fik et chok over fysikken i kampen, siger Niclas Hougaard, der også tager en anden fortrydelse med hjem fra Barcelona.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke fik scoret, for det var lidt af et delmål for os. Vi havde også tre-fire gode muligheder, og det havde været fedt at få scoret hernede, siger Niclas Hougaard.

De to hold mødes på onsdag i en returkamp i Hjørring, men Fortuna-træneren gør sig naturligt nok ikke de store illusioner om at true Barcelonas videre avancement i turneringen.

- Vi skal forsøge at løfte vores præstation endnu mere på onsdag. Især offensivt skal vi se, om der ikke er tidspunkter, hvor vi kan have bolden i lidt længere faser. Vi fik set, at der er punkter, hvor vi kan stresse dem. Nu ved vi i hvert fald mere om, hvad det kræver, siger Niclas Hougaard, der også kan bruge erfaringerne i den hjemlige turnering.

- Vi har spillere, der spillede fint op mod Barcelonas, og det skal gøre, at vi hæver vores ambitioner derhjemme, for vi kan godt, siger han.