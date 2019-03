Fortuna-træner: Vi er ikke under pres

FODBOLD: Fortuna Hjørring er under pres forud for søndagens hjemmekamp mod BSF. De regerende mestre indledte slutspillet med uafgjort i Kolding og er lige nu syv point efter Brøndby, der vandt sin kamp lørdag 5-1 over VSK Aarhus.

Fortuna har en kamp i hånden, men hvis den tabes, vil ikke engang sejre i forårets to kampe mod Brøndby sende Fortuna op på førstepladsen. Og dermed vil mesterskabskampen formentlig være afgjort.

Cheftræner Carrie Kveton afviser dog, at hendes hold er under pres.

- Præmissen for foråret har hele tiden været, at vi skal vinde de to kampe mod Brøndby. Sådan er det stadig. Så presset et ikke vokset. Vi har stadig afgørelsen i egne hænder, siger Carrie Kveton.

Trods den skuffende remis i Kolding - et hold, som Fortuna normalt besejrer - synes hun, at formen er god.

- Vi dominerede kampen i Kolding og skabte masser af chancer. Men nogle gange er det bare sådan i fodbold, at man sætter point til i den slags kampe. I løbet af ugen har vi trænet afslutninger og chanceskabelse, for vi forventer, at vi skal arbejde hårdt for at lukke BSF op. Og når vi kommer til chancer, skal den sparkes ind, siger Carrie Kveton.

Kampen mod BSF fløjtes i gang kl. 15.30.