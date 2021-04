Fortuna tror stadig på kvalifikation til Champions League: - De andre hold kan jo ikke blive ved med at vinde

HJØRRING:Det blev ikke som håbet for Fortuna Hjørring, der lørdag eftermiddag måtte se sig besejret af HB Køge på eget græs.

Rækkens førsteplads, lørdagens modstandere fra HB Køge, kom foran i kampen efter lidt mindre end en halv times spil med Stephanie Ribeiro som målscorer.

Fire minutter inde i anden halvleg udlignede hjørringenserne dog, da Olivia Møller Holdt efter diffust klumpspil kom frem til en åben mulighed.

Med et kvarter af kampen spillede hjemmeholdet sig frem til et straffespark, som Emma Snerle dog brændte. Det betød et direkte kontrastød til HB Køge, hvor gæsternes Kyra Cacusa opsnusede en ripost efter en halvsløj parering fra Line Johansen.

Selvom resultatet ikke fulgte med, var Niclas Hougaard dog tilfreds med, hvad han så undervejs i lørdagens kamp.

- Det var egentlig en fin indsats. Der skulle ikke meget til at ændre kampbilledet. Vi var ikke gode nok til at reagere, efter vi kom bagud 1-2, siger Fortuna Hjørrings træner.

I første halvleg var det HB Køge, der havde spilovertaget, mens det var noget mere ligeligt fordelt i de sidste 45 minutter.

- Der var efterhånden bygget op til en sejr i anden halvleg, og 1-1 havde ikke været helt ufortjent, mener Niclas Hougaard.

De øverste to pladser er lig med kvalifikation til den kommende sæsons Champions League-turnering, og selvom Fortuna Hjørring nu er fem point efter Brøndby på andenpladsen, vurderer Niclas Hougaard chancerne for, at hjørringenserne kan ende på enten første- eller andenpladsen.

- Vores muligheder er fine. Vi skal bare ikke blive ved med at tabe. De andre hold kan jo heller ikke blive ved med at vinde. Vi kan også godt slå Brøndby på en dag. På et tidspunkt i efteråret var vi jo 12 point bagud, men det fik vi indhentet, siger han.

Netop Brøndby venter i den kommende kamp, der dog først spilles 17. april.

- Vi skal slå Brøndby ved at være mere solide defensivt og sørge for ikke at lukke dem ind. Så skal vi være hurtige til at straffe dem og modige nok til at presse, slutter Niclas Hougaard.