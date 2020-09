Fortuna udnyttede rødt kort: Smadrede pokalvinderne

FODBOLD Fortuna Hjørring hentede en storsejr, da de søndag eftermiddag tog imod pokalmestrene fra FC Nordsjælland.

Et rødt kort til den tidligere Fortuna-spiller Camilla Kur for at tage bolden med hånden på målstregen i slutningen af første halvleg hjalp hjørringenserne godt på vej, men på det tidspunkt havde Emma Snerle allerede bragt holdet foran, og hun udnyttede også sikkert det efterfølgende straffespark.

Fortuna Hjørring er nu på tredjepladsen, men har hele otte point op til de evige rivaler fra Brøndby.