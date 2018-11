Fortuna var nådesløse i anden halvleg

Fortuna Hjørring kom tilbage på sporet efter 0-4 nederlaget i Brøndby, da de hjemme på Nord Energi Arena sendte BSF hjem med 5-1.

Fortuna Hjørring fik ikke helt spillet til at flyde i første halvleg, men efter pausen satte de for alvor kniven i BSF, der ikke fik et ben til jorden efter scoringen til 2-1.

BSF kom til kampens første chance efter fire minutter, da Simone Rydahl sendte et hårdt skud afsted udefra, men bolden gik akkurat forbi fjerneste opstander.

Kampfakta Mål: 1-0 Karen Holmgaard (12. minut), 1-1 Fatima Abu Al-Ful (31. minut), 2-1 Laura Pedersen (selvmål, 54. minut), 3-1 Caroline Møller (56. minut), 4-1 Janelle Cordia (76. minut), 5-1 Caroline Møller (78. minut) Advarsler: Ingen Dommer: Adi Hadzikadunic Tilskuertal: 172

Efter 10 minutters spil var Fortuna tæt på at komme foran efter et fremragende kontraangreb. Caroline Møller drev bolden frem, hvorefter hun sendte Sanni Franssi i dybden. Finnen forsøgte at afdrible målmanden, men hendes træk blev for uskarpt og det endte med et hjørnespark til Fortuna.

Hjørnesparket fik Fortuna ikke meget ud af, men bare to minutter senere fik de chancen igen. Janelle Cordia sendte et præcist hjørnespark ind i feltet, hvor Karen Holmgaard steg til vejrs. Hun satte et præcist hovedstød ind uden chance for BSF-keeperen, og dermed var stillingen 1-0 til hjemmeholdet.

Sanni Franssi fik en gylden mulighed for at gøre det til 2-0 efter 21 minutter. Angriberen var helt fri foran målmanden, hvor hun havde muligheden for at spille en holdkammerat fri, men hun valgte at afslutte selv. Afslutningen sad dog lige på målmanden, og Sanni Franssi måtte ærgre sig over den spildte chance.

Det lignede et Fortuna-hold i fuld kontrol, men efter godt en halv times spil lykkedes det BSF at komme ind i kampen igen. Fatima Abu Al-Ful trak ind i banen, hvorefter hun sendte et indadskruet langskud mod mål, der tog indersiden af stolpen og endte i netmaskerne. Fantastisk mål af udeholdet, der fik fornyet energi mod slutningen af første halvleg.

Ingen af holdene formåede dog at spille sig frem til flere scoringer i første halvleg, og de to hold måtte gå til pause med 1-1.

Kort inde i anden halvleg fik BSF sendt bolden i mål endnu engang, da Amalie Thestrup fik en fri chance i feltet efter et hjørnespark. BSF-spilleren blev dog efterfølgende fløjtet offside, og Fortuna-spillerne slap med skrækken.

Fortuna Hjørring svarede igen efter 54 minutters spil. Sanni Franssi sendte et hårdt indlæg ind foran mål, der ramte BSF-spilleren Laura Pedersen og efterfølgende gik i mål.

Bare to minutter senere opstod en lignende situation. Sanni Franssi sendte endnu et knaldhårdt indlæg ind foran mål, og denne gang fandt hun Caroline Møller, der tog et træk og stensikkert gjorde det til 3-1.

Fortuna fik sat endnu et søm i kisten efter 76 minutter. Janelle Cordia forsøgte sig med venstrebenet og sendte bolden op i krydset af målet til 4-1.

To minutter efter blev Caroline Rask dobbelt målscorer, da hun blev spillet fri i feltet og nemt kunne øge føringen til 5-1, der også blev kampens slutresultat.