Fortuna viste opskriften på pokaltriumf

FARUM:Det stod tidligt i mesterskabsspillet klart, at Fortuna Hjørring må nøjes med bronzemedaljer, men det har ikke fået vendelboerne til at slå op i banen i forårets slutspil i kvindernes bedste fodboldrække.

Søndag tog Bo Zincks mandskab den femte sejr på stribe, da de vandt 3-0 over Nordsjælland på kunstgræsset i Farum. Præcis den modstander, der 21. juni venter i pokalfinalen på Aalborg Stadion.

- Vi spillede nok engang en rigtig god kamp, hvor vi med succes gik højt op i presset og erobrede mange bolde. Det var opskriften på begge de to første mål, forklarer Fortuna-træneren.

I begge tilfælde straffede Karoline Olesen sløset nordsjællandsk udspil fra målmanden, og dermed kunne Fortuna gå til pause foran 2-0.

Afgørelsen faldt allerede kort inde i anden halvleg, da Rikke Dybdahl blev spillet fri i dybden og på fremragende vis spillede Omewa Ogochuckwu fri med hælen til 3-0.

- Vi burde jo nok have scoret flere mål, men det er svært at være utilfreds, når vi igen har vundet overbevisende og holdt nullet, siger Bo Zinck.

Fortuna har nu mødt Nordsjælland fire gange i sæsonen - med tre sejre og en uafgjort kamp som udbytte.

- Det giver jo selvtillid og tro på, at vi også kan slå dem i den pokalfinale. Men det er omvendt vigtigt, at vi ikke bliver for sejrssikre og bevarer ydmygheden, påpeger Fortuna-træneren.

Vendelboerne har to kampe tilbage af slutspillet, inden de kan rette al fokus mod pokalfinalen.