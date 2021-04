Fortunas Champions League-muligheder begynder at fordufte

FODBOLD:Det begynder at se meget vanskeligt ud for Fortuna Hjørrings muligheder for at komme med i næste sæsons Champions League.

Vendelboerne var lørdag på besøg hos Brøndby IF i Gjensidige Kvindeligaens Slutspil. Det udviklede sig til lidt af en snitter for gæsterne, som blev sendt hjem med et nederlag på 1-4.

Brøndby IF var det klart farligste hold i kampen og kunne også gå komfortabelt til pause foran 2-0.

Den føring blev et kvarter inde i anden halvleg udbygget til 3-0, inden Olivia Holdt med sit syvende sæsonmål fik reduceret til 1-3.

Tre minutter senere scorede Brøndby kampens sidste mål, da holdets topscorer Nanna Christiansen gjorde det til 4-1.

Fortuna Hjørring har dermed syv point op til den Champions League-givende andenplads, som bliver besat af HB Køge, der tilmed har en kamp i baghånden.

Den nordjyske fodboldklub har været med i den fornemste europæiske turnering, lige siden den skiftede navn til Women's Champions League i 2009/10-sæsonen.