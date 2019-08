Fortunas teenagere til tops efter sejr i topkamp

FODBOLD: Fortuna Hjørring har et hold sat sammen af talentfulde teenagere og et par erfarne kræfter. Men holdet ser allerede flyvefærdigt ud og kan have mesterskabet som et naturligt mål for sæsonen.

Søndag strøg nordjyderne helt til tops i kvindeligaen med en klar 3-0 sejr over Kolding Q.

Fortuna indledte opgøret med at presse gæsterne helt ned i eget felt. Der var en håndfuld løse muligheder og halve chancer, inden føringsmålet ganske logisk kom i det 17. minut. Caroline Møller Hansen sendte et straffespark sikkert i mål til 1-0.

Herefter ændrede kampen karakter. Kolding arbejdede sig ind i kampen, og forsøgte sig lejlighedsvist med et højt pres. Det stressede Fortunas-spillerne, men tættere end et stolpeskud kom Kolding ikke før pausen.

I den anden ende af banen kunne Fortuna snildt have bragt sig yderligere i front. Især Caroline Møller Hansen og Sanni Franssi kom til gode muligheder, der alle blev brændt.

Efter pausen var Fortuna atter i førersædet, men der skulle en fæl brøler af Koldings målvogter til, før der atter blev scoret. Agnete Nielsen opsnappede et svagt afspil fra keeperen og havde let ved at udbygge til 2-0.

Samme spiller var på pletten et kvarter før tid. Caroline Møller Hansen gled igennem en venstre side og lagde en fin tværpasning, som Agnete Nielsen satte i nettet med en blød inderside.

Dermed fører Fortuna kvindeligaen ét point foran oprykkerne fra Farum.