Fossum brændte banen af i Parken sidst - søndag vil han gøre det igen

FODBOLD:I dag - torsdag 15. juli - runder AaB's norske midtbanespiller Iver Fossum et kvart århundrede, og søndag påbegynder nordmanden så sin tredje sæson i Aalborg.

- Det har været et fint ophold. Det har været op og ned resultatmæssigt, men generelt set, har det været to fine år, lyder det fra AaB's norske nummer 8.

Han blev matchvinder mod FCK, senest AaB mødte københavnerne på udebane. Det var den 18. oktober sidste år, og her var Iver Fossum en væsentlig drivkraft bag den fornemme AaB-indsats. Nordmanden diskede nemlig op med to mål i 2-1-sejren.

I efterårets kamp var 242 tilskuere på plads i Danmarks nationalarena. Søndag er rammerne fuldstændig anderledes, for her venter et sultent hjemmepublikum i en kulisse, hvor tilhængere af udeholdet endnu ikke er tilladt.

- Det var en meget god kamp i Parken sidst. Jeg har en god fornemmelse og håber, at jeg kan gøre det samme igen, siger den tidligere Hannover-spiller.

I sejren i Parken i oktober, var Iver Fossum placeret et nøk længere fremme på banen. Et klogt træk af den daværende AaB-træner, som skulle vise sig at give pote. Om det samme er tilfældet i søndagens kamp vides endnu ikke.

- Det ved jeg ikke. Det er op til Martí (Cifuentes, AaB-træner, red.) og trænerteamet, men jeg vil gøre mit bedste, uanset hvor jeg bliver placeret, pointerer midtbanespilleren.

Kontrakten med AaB løber frem til sommeren 2023, og derfor er det nærliggende at tro, at han vil blive skudt af sted i næste sommers transfervindue, hvor aalborgenserne fortsat kan få penge for en eventuel transfer.

Fossum spillede for tyske Hannover fra 2016 til 2019, inden han så skiftede til Danmark og AaB. Han lægger da heller ikke skjul på, at et skifte til udlandet fortsat trækker i ham.

- Jeg vil selvfølgelig gerne tilbage til udlandet og ud af Skandinavien på et tidspunkt. Vi må se, hvad der sker, men jeg har et mål om at komme ud af Skandinavien, fastslår han.

AaB-spillerne trænede onsdag med høj intensitet efter et par dage i kalenderen, hvor der har været indlagt en række fridage i kølvandet på fredagens træningskamp mod AGF.

- Det har været en hård fysisk opstart. Jeg tror, vi står godt til søndagens kamp. Vi har trænet godt og har haft nogle dage fri efter træningskampen mod AGF. Jeg føler mig i god fysisk form og føler mig klar til på søndag, hvor vi endelig skal spille Superliga igen, slutter Iver Fossum.