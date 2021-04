Fossum er fortrøstningsfuld efter sen AaB-udligning

FODBOLD:Det var nærmest på det sidste AaB-spark i kampen, at Iver Fossum kælede bolden op i det ene målhjørne til en sen 2-2-udligning. Dermed er AaB fortsat 10 point foran Lyngby under stregen.

- Det var dejligt at se den gå ind til sidst. Det her var en vigtig scoring, fordi det her er et vigtigt point for os. Nu holder vi afstanden til Lyngby, og det er fint i sådan et nedrykningsspil, hvor det hele hurtigt kan blive tæt, siger Iver Fossum, der med sin sene udligning indtog rollen som dagens mand i skysovs.

- Det var ikke en topkamp fra vores side. Vi dummede os lidt i fem minutter, da de scorede de to mål. Omvendt havde vi også et par chancer. Det var planen, at vi skulle spille så omstillingsbaseret, som vi gjorde. Vi vidste, hvad Lyngby ville komme med, men med lidt mere aggressivitet kunne vi have fået mere ud af kampen, siger Iver Fossum.

Den norske landsholdsspiller var ikke sen til at stemple præstationen som lidt både og fra AaBs side.

Midtbanemanden, der var rykket op i front som en slags falsk 9’er, havde svære arbejdsbetingelser, men med resultatet in mente var han godt tilfreds med spil og resultat.

- Det her var overordnet okay. Vi fik et point og har fået godt med point i de seneste kampe. På den måde er det et skridt frem. Vi lægger også fortsat på i spillet, så for os handler det om, at vi skal blive ved med at arbejde hårdt, siger Iver Fossum.

Ambivalent Ross

Kampens anden AaB-målscorer Mathias Ross var træt af, at man ikke fik holdt nullet i en kamp, hvor man ellers havde styr på meget af Lyngsbys offensive arsenal.

- Det handler i høj grad om, at vi tabte bolden på nogle lidt dumme steder på banen. Langt hen ad vejen føler jeg, at vi tre nede bagved havde styr på Lyngbys offensiv, siger Ross, der er træt af, at man alligevel lukkede to mål ind.

- Det er da mega frustrerende. Jeg er da vildt irriteret over, at vi har de fem minutter, hvor vi lukkede de to mål ind, siger Mathias Ross, der dog også kunne finde noget positivt i præstationen.

- Jeg hæfter mig ved, at vi trods alt fik et point, hvor vi kæmpede os tilbage. Det siger meget om holdet og vores mentalitet. Det er helt sikkert en kvalitet, som vi skal blive ved med at dyrke, for den viser noget karakter, og det godt i den nuværende situation, siger den talentfulde AaB-klippe, der gerne havde set sin 1-0-scoring stå som kampens eneste.

- Det havde været helt perfekt, hvis vi havde vundet 1-0. Men vi ender altid med at lukke mål ind, når jeg scorer, siger Mathias Ross.