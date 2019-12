Fox var helt ustyrlig, da White Hawks tævede de regerende mestre

ISHOCKEY:Bulletinerne talte om en absolut topspiller, da Frederikhavn White Hawks før sæsonen hentede canadiske Dane Fox i den tyske DEL-klub Nürnberg Ice Tigers.

Den 26-årige canadier havde dog en stille start i det nordjyske, men på det seneste har han lignet en spiller, der kan gøre høgene til et brandvarmt bud på en finaleplads, når det hele skal afgøres i det tidlige forår.

Dane Fox ramte et exceptionelt niveau, da White Hawks tirsdag aften slagtede de regerende mestre fra Rungsted med hele 8-2. Fox bidrog med tre mål og en assist.

Hjemmeholdet fik ellers den værst tænkelig start på opgøret, da Santeri Suistio efter 46 sekunder forløb sig med en voldsom bording, der udløste 10 minutters afkøling i straffeboksen. På det efterfølgende powerplay bragte gæsterne sig i front.

Men ræven var på rov denne aften i Frederikshavn, og Dane Fox nettede til 1-1 og 2-1, hvorefter han lagde op til Alexander Bumagins 3-1 scoring. Inden første periodes udløb kom også Søren Nielsen på tavlen.

De fornemme takter fortsatte i anden periode, hvor Dane Fox og Patrick Madsen udbyggede til 6-1 mod et lammet Rungsted-hold, og i de sidste 20 minutter fuldendte hjemmeholdet ydmygelsen af gæsterne på mål af Søren Nielsen og Alexander Bumagin. Rungsted fik dog et trøstmål, så der trods alt var lidt at glæde sig over på den lange bustur hjem.