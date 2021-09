Fra 0 til 11 mål: Aalborg-back genopstod i Champions League-brag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold vandt onsdag også sin anden Champions League-kamp i sæsonen, da franske Montpellier blev slået 26-28 i Jutlander Bank Arena.

Ud af holdets 36 mål stod Lukas Sandell for knap en tredjedel. Han leverede nemlig hele 11 mål - otte i første halvleg og tre i anden.

- Jeg rammer dagen og kommer ind i et godt flow, hvilket jeg heldigvis formår at fortsætte, så det er dejligt, når det går sådan, konstaterer han.

Den svenske back havde i kampen forinden mod KIF Kolding ikke leveret et eneste mål, men det fik han taget revanche for onsdag.

- Vi havde snakket om, at de ville være defensive, så vi skulle komme ind og skyde, og det passede jo meget godt, anerkender svenskeren, hvis mål er at være endnu mere scorende for Aalborg.

Op til kampen havde cheftræner Stefan Madsen også set højrebackens potentiale mod netop franskmændene.

Aalborg Håndbold mødte onsdag aften Montpellier HB i gruppespillet i Champions League. Foto: Lars Pauli

- Vi vidste, at de (Montpellier, red.) var ramt på ressourcer, så den fart, Lukas kan bringe ind i kampen, vidste vi godt ville blive farlig. Samtidig havde vi set, at de var en smule defensive, så de skud, han kunne lukke op for, ville være vigtige for os, pointerer cheftræneren.

Generelt var det en tilfreds cheftræner efter sejren - også fordi det var lykkedes Lukas Sandell at opnå nye målhøjder i sæsonen.

- Jeg er meget tilfreds, og vi kunne ikke have drømt om en bedre start i Champions League. Det er bare fantastisk som hold at have en spiller som Lukas. Han spiller en formidabel kamp, understreger Stefan Madsen.

Aalborggenserne har for alvor fået sat sit aftryk på den internationale håndbold-scene med to store sejre i turneringens første to kampe. Der forstærker blot forventningspresset på den danske mesterklub, men det er ikke noget, som skræmmer hverken holdet eller cheftræneren.

- Vi ved godt, at presset på os er væsentligt større i år. Vi har tændt en ild nationalt og internationalt, så de andre hold vil gerne slå os nu, og vi bliver set mere som favoritter end forrige år. Når det, vi præsterede sidste år, var en stærk præstation, så skal vi præstere endnu mere i år, konstaterer Stefan Madsen.

Men selvom Aalborg Håndbold flere steder bliver set som en af favoritterne i kampen om CL-trofæet, så ændrer det ikke på Stefan Madsens nordjyske holdning.

- Vi skal tage det stille og roligt. Vi var glade for den overraskelse, som finalen var sidste år, og vi har fået smag for mere. Vi har vist over en lang periode, at vi kan gå hele vejen, men vi skal sørge for at komme videre fra den her pulje, og så er mit mål derefter at spille os i en kvartfinale, fastslår Aalborg-træneren.

- Nu skal vi fokusere på vores næste kamp, tilføjer han.

Aalborg Håndbold spiller lørdag ude mod Skanderborg-Aarhus i HTH-ligaen.