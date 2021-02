Fra 2-0 til 2-3: AaB glipper top-seks i Cifuentes-debut

FODBOLD: Det var noget af en premiere, Martí Cifuentes skulle forberede sig på, da AaB onsdag aften stødte hovederne sammen med FC København hjemme på Aalborg Portland Park.

Første og anden halvleg var som nat og dag. Hjemmeholdet sad på de indledende første 45 minutter, mens gæsterne styrede løjerne i den resterende del af kampen.

Med en sejr kunne AaB rykke op på en femteplads i tabellen og en meget eftertragtet position blandt rækkens seks øverste hold.

Efter bare ni minutters spil kom AaB foran, da Iver Fossum sendte et hjørnespark direkte ind i hovedet på Rasmus Thelander, der uhindret kunne sende læderkuglen ind mod den bageste stolpe, uden chance for gæsternes Kalle Johnsson i målet.

I første halvleg stod der AaB på det meste, og midtvejs inde i første halvleg havde nordjyderne noteret sig for to afslutninger på mål samt et stort overtag i boldbesiddelsen.

Efter omtrent en halv times spil kunne Marcus Hannesbo, der havde fået chancen fra start, brage bolden på overliggeren efter en fænomenal redning fra Kalle Johnssons ene handske.

Kort efter måtte Peter Ankersen udgå med en skade, da han vred om på sin ankel. I stedet kom kroatiske Karlo Bartolec ind på højrebacken.

Fem minutter før pause gik noget af en drøm i opfyldelse for den 18-årige Marcus Hannesbo, der fordoblede hjemmeholdets føring.

Dermed kunne AaB fornemt gå til pause med en 2-0-sejr, og Jess Thorup skulle derfor grundigt overveje sine næste skridt. Og der blev taget affære.

Før anden halvleg tog sin begyndelse blev både Mustapha Bundu og Victor Nelsson sendt på banen som erstatninger for Pep Biel og Bryan Oviedo, der ikke havde deres livs bedste aften i Aalborg og blev flået ud efter elendige præstationer.

Indskiftningen af Bartolec i første halvleg skulle vise sig at blive en god idé. Efter 52 minutter kunne kroaten sende et skud mod den fjerneste stolpe, der blev afrettet af kampens første målscorer, Rasmus Thelander. Skuddet kunne Jacob Rinne i målet ikke opsnappe - og så havde københavnerne reduceret.

AaB-træner, Martí Cifuentes besluttede sig herefter at foretage to indskiftninger, da både Kasper Kusk og Tom van Weert kom ind til den sidste halve time af kampen i stedet for Marcus Hannesbo og Tim Prica.

Fem minutter efter reduceringen bristede AaB’s føring. Et hjørnespark fra Viktor Fischer blev ikke ordentlig afværget af AaB-forsvaret, og så kunne Jonas Wind heade bolden videre til Jens Stage, der opsnusede muligheden i feltet.

Det var som om FCK-mandskabet var som forvandlet efter pausen. Hovedstadsklubben satte sig på en større del af spillet, og kun glimtvis så man noget til AaB.

10 minutter før tid satte FC København kurs mod alle tre point, da Rasmus Falk bragte gæsterne foran.

AaB tabte kampen med 2-3, og dermed missede nordjyderne også et vigtigt skridt i kampen om at ende iblandt top-6 i Superligaen.

Næste opgave for AaB-mandskabet venter i Brøndby på søndag til en svær udekamp mod rækkens foreløbige nummer to.