Fra 2024 kan en tv-station købe superligarettigheder alene

INDLAND:Fra 2024 kan én tv-station købe rettighederne til at vise alle kampe fra den danske Superliga.

I en pressemeddelelse skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der dispenseres fra et krav om, at kampene skal fordeles ud på mindst to aktører.

Der er tale om en midlertidig dispensation, som gives efter ønske fra Divisionsforeningen, der består af de danske fodboldklubber.

- Divisionsforeningens tilsagn har historisk været med til at sikre, at danske tv-seere ikke har betalt for meget for at se superligafodbold, siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i meddelelsen.

- De senere år har markedet imidlertid udviklet sig, og det er derfor ikke længere så entydigt, at tilsagnene fortsat vil have den tilsigtede effekt.

- Derfor har vi besluttet at give midlertidig dispensation fra nogle af de gældende tilsagn, som Divisionsforeningen har afgivet om salget af medierettigheder, forklarer han.

De omtalte tilsagn blev formuleret i 2007 og ændret i 2014.

Men mange danskere har i dag bedre mulighed for selv at til- og fravælge tv-kanaler og streamingtjenester.

Styrelsen har op til afgørelsen foretaget "omfattende undersøgelser" hos kanaludbyderne, og af dem står det klart, at seerne er glade for Superligaen, Champions League og til dels Premier League.

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor senere evaluere, hvilken betydning dispensationen har haft for konkurrencen på markedet og for forbrugerne, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra 2024 og fire år frem kan Divisionsforeningen sælge rettighederne til en enkelt aktør, så længe det sker på "lige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår".

Viaplay Group og Discovery ejer i dag rettighederne til at vise superligafodbold.

/ritzau/