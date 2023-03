Fra driblekonge til arbejdshest: Derfor tror Sousa fortsat på overlevelse

GISTRUP:Onsdagens AaB-træning var ligesom i de foregående dage henlagt til kunstgræsbanen i Gistrup. I strålende solskin knoklede AaB-truppen, så svedperlerne piplede frem i de rødsprængte ansigter.

I det afsluttende intervalspil blev der for alvor gået til vaflerne. Spillet bød på mange afslutninger. Spillere som Lucas Andersen og Theo Sander strålede i den øvelse, mens andre benyttede det afgrænsede område til at levere en nordjysk fodboldversion af græsk-romersk fribrydning. Ofrene var Anosike Ementa og Nicklas Helenius, der blev revet og flået i til den helt store guldmedalje.

Allan Sousa var også med. Den brasilianske dribler fik scoret sine mål, men endte med at være frustreret, da hans hold tabte. Efter et par portugisiske gloser var han dog hurtigt tilbage i sit normalt så glade jeg, selvom smilet stivnede lidt, da han skulle forholde sig til AaB's nuværende situation.

- Vi kan alle føle presset. Jeg har jo prøvet det før. Det er oplagt, at vi kommer til at opleve et stigende pres. Vores omgivelser vil sige mange ting om os, men så må vi bare stå sammen. For internt i truppen holder vi sammen, og vi har selv nogle forventninger, som også fylder meget, siger Allan Sousa.

Efter at være bænket i flere af træningskampene og i forårspremieren mod AGF, har Sousa i de seneste kampe været en del af AaB's startopstilling.

Han havde næppe regnet med, at han skulle blive part af en overlevelseskamp i Superligaen. Den disciplin var han vant til i sin tidligere klub Vejle, men skiftet til AaB blev netop foretaget for at spille med i den sjove ende af tabellen. Det er ikke helt gået som håbet.

- Det er en anderledes situation for mig her i AaB. For det er en større klub end Vejle, og man har ikke været vant til at være med i en nedrykningskamp her i AaB. Der er også et større pres fra omgivelserne her i AaB, men i sidste ende handler det hele om, at vi skal til at vinde nogle kampe, påpeger Allan Sousa.

Frustrerende følelse

AaB har ikke fået den forløsende sejr i Superligaen, og det skaber helt naturligt nogle frustrationer i AaB-truppen. Fornemmelsen er nemlig, at spillet har været til mere end det ene point, som det indtil videre er blevet til.

- Det er frustrerende for os, at vi ikke har fået mere ud af det. Vi føler, præstationerne er blevet bedre, men vi har ikke fået ret meget ud af dem i forhold til point, siger Allan Sousa, der har sin egen opskrift på, hvad der skal ske, hvis AaB skal slippe fri af nedrykningsspøgelsets skygge.

- Når tingene ikke kører, må du begynde med at arbejde hårdt i holdets tjeneste. Det handler i første omgang om hårdt arbejde i holdets tjeneste. Hvis vi skal ændre den nuværende situation, så skal vi alle være klar på at give 100 procent for holdet.

Netop hårdt arbejde er det, som Sousa først og fremmest er blevet rost for i de seneste kampe, men han understreger selv, at den hårdtarbejdende indstilling ikke er et nyt element i hans spil.

- Det har altid handlet om at arbejde hårdt. Jeg vil gerne score mål og lave assists, men det hele starter med hårdt arbejde. Det er lige meget, om det er mig, Helenius eller Lucas Andersen, der scorer. Det vigtigste er, at vi vinder nogle kampe, siger Allan Sousa.

Han har på ingen måde opgivet håbet om at komme væk fra nedrykningspladserne. Her håber Sousa på, at ketchup-effekten kommer i spil for AaB.

- Hvis vi først får fornemmelsen af, at vi kan vinde kampe, så bliver vi så meget stærkere som hold. Der mangler ikke meget for, at vi får den fornemmelse, og derfor har jeg stadig troen på, at vi bliver i Superligaen. Alle i klubben er klar over, hvor alvorlig situationen er, og alle ved, hvad vi skal gøre, siger Allan Sousa.