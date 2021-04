Fra frustration til fuld spilletid: Magnus har mærket fodboldverdenen på godt og ondt

FODBOLD:55 minutter. Det er sammenlagt den spilletid, som Magnus Christensen har fået for AaB i sæsonens første 22 superligakampe.

Det antal blev næsten fordoblet i kamp nummer 23, mandagens 3-2 sejr over SønderjyskE, hvor den 23-årige midtbanespiller var på banen i samtlige 90 minutter plus tillægstid. Forklaringen var ikke, at konkurrenterne Malthe Højholt og Robert Kakeeto var ude med skader eller karantæne men nok nærmere, at AaB havde skiftet system til kampen, og set i lyset af den ændring, var det Magnus Christensen, der stod forrest i køen hos cheftræner Martí Cifuentes. En uventet udvikling for hovedpersonen, som ikke havde spillet fra start i Superligaen siden 17.juni 2020.

- Det var selvfølgelig en overraskelse men på den anden side, har jeg været god til at sige til mig selv, at jeg selvfølgelig er god nok og burde have have spillet noget mere. Det har så bare ikke været tilfældet, og det har været super frustrerende, men de fleste de kender fodboldverdenen ved godt, at tingene hurtigt kan ændre sig, og det har jeg fået at mærke på godt og ondt, lyder det fra Magnus Christensen i den seneste udgave af fodboldpodcasten "Ripodsten".

Tæt på klubskifte

Den unge nordjyde havde i den foregående sæson under daværende cheftræner Jacob Friis tilkæmpet sig en fast plads på den defensive midtbane, men efter Corona-nedlukningen i foråret 2020 røg han efterfølgende ud i kulden og har indtil i mandags befundet sig der. I vinterens transfervindue var det heller ikke nogen hemmelig, at frederikshavnerens navn var et af dem, som sportschef Inge André Olsen havde en plan om at strege over på holdkortet, og et klubskifte var under opsejling.

- Der var ting som blev konkrete, og det var et spørgsmål om et ja eller et nej fra min side på et tidspunkt. Jeg tog den beslutning, jeg synes var bedst i den situation, jeg var i, og det er svært at vide, om det var den rigtige eller den forkerte, men som sagt så udvikler fodbold sig hurtigt, konstaterer Magnus Christensen.

Tanker væk fra fodbold

Han lægger dog ikke skjul på, at de seneste mange måneder har været svære at komme igennem. Han har arbejdet med ikke at lade sin frustration over den manglende spilletid komme til at fylde for meget i hverdagen.

- Jeg har selvfølgelig forsøgt at optimere på banen men også finde andre interesser for at få tankerne lidt væk fra fodbolden. Man skal jo være klar over, at man også er alt mulig andet en fodboldspiller, og det har været vigtigt for mig at være bevidst om ikke at trække min frustration med ind i alt andet i min hverdag. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, og nogle gange har det da også kammet lidt over for mig. Det er en balance, for man skal heller ikke blive ligeglad med tingene. Det er en falliterklæring, siger Magnus Christensen.

Han håber selvsagt at kampen SønderjyskE bliver et vendepunkt, og at der også i de kommende kampe er plads til ham blandt de 11, som starter på banen.

- Men der er god konkurrence i truppen, og der er mange der byder sig til. Det kan man jo også se. Der er blevet brugt forskellige opstillinger og bemanding på banen, så det handler om at være den bedste udgave af sig selv både til træning og til kamp, siger Magnus Christensen.

Du kan høre mere til ham og om AaB i den nyeste udgave af Ripodsten. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt og hvor du ellers henter dine podcasts.