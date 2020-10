Fra frustreret til fast mand: Børstings bedste sæsonstart

FODBOLD:Frederik Børsting har været en del af AaB's startopstilling i sæsonens fem første superligakampe.

At han ville være en af Jacob Friis' tre foretrukne i angrebet havde den 25-årige nordjyde dog ikke lige set komme for et par måneder siden, efter AaB i transfervinduet handlede flittigt ind, og han i en træningskamp mod Silkeborg 22.august havde spillet højre back.

- Der er blevet hentet en masse nye ind, og man skal ikke have gået ret lang tid i skole for at kunne se, at det sgu nok går ud over mig igen i den her opstart. Men jeg synes, jeg har fortjent at spille, og jeg synes også, at jeg burde spille noget mere, lød det dengang fra Frederik Børsting.

En form for disrespekt

En udmelding, som han i dag kalder "barnlig" og som også blev noteret hos trænerteamet.

- Peter Feher (assistenttræner red.) tager fat i mig og spørger, hvorfor jeg havde behov for at gøre det, og jeg kan jo godt se med det samme, at det ikke er godt, og en form for disrespekt over for de andre spillere, som også er skidegode, siger Frederik Børsting i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten".

Selv om han lige efter det var sagt, fortrød den, i fodboldmæssig sammenhæng, kontante udmelding, var den måske ikke så overraskende fra en spiller, der gennem de seneste mange sæsoner har bevæget sig i periferien af holdet og spillet alt fra højre back til frontløber.

- Jeg var frustreret og følte, at nu bliver den her sæsonopstart ligesom alle andre. Jeg skal komme bagfra igen og få chancen, når de andre ikke spiller godt i stedet for at være en af dem, hvor der bliver sagt, vi tror på dig, og det du giver, lyder det fra Frederik Børsting.

Plads til forbedringer

Han kan nu fem kampe inde i sæsonen med lettelse se, at hans egen forudsigelse ikke kom til at holde stik. Selv om han på grund af sin spillestil fortsat deler vandene blandt AaB's fans, er han en vigtig del af den spillestil med højt aggressivt pres, som AaB har praktiseret siden den tabte pokalfinale mod SønderjyskE 1.juli.

- Bare det at jeg er startet inde i de fem første kampe gør, at det er min bedste sæsonstart nogensinde. Det har været bedre end forventet, men der er stadig plads til forbedringer. Den nye måde vi gør tingene på passer mig måske lidt bedre end det hurtige tekniske spil, som vi tidligere har spillet. Jeg føler ikke, at jeg decideret har sat mig på en af pladserne i angrebet, men hvis jeg ikke spiller på mandag, bliver jeg da skuffet, men det er der 12 andre spillere, der også gør, siger Frederik Børsting, som i løbet af de seneste måneder har fået kælenavnet "Superpøleren".

Hvad han synes om det, kan man blandt meget andet få svar på i "Ripodsten". Her har Frederik Børsting selskab af Vendsyssel FF's tidligere sportsdirektør Ole Nielsen og NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og andre kendte podcastplatforme som iTunes, Spotify, SoundCloud mv.