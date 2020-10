Fra fuldtidsprofessionel landsholdsspiller til finanselev og MTH-fløj

HÅNDBOLD:Tim Sørensens nuværende håndboldtilværelse i Mors-Thy Håndbold står i skærende kontrast til den, højrefløjen havde for et par år tilbage.

Her var han en del af Nikolaj Jacobsens bruttotrup til EM i Kroatien i 2018, mens han den efterfølgende sommer skiftede fra den svenske topklub IFK Kristianstad til bundesligaklubben Frisch Auf Göppingen.

Den tyske klub fik dog som mange andre sportsklubber problemer med økonomien, da coronapandemien ramte, og derfor kunne klubben ikke finde penge til at forlænge Tim Sørensens kontrakt.

Da den 28-årige fløjspiller, der havde haft is i maven og ventet på Göppingens udspil, måtte sande, at det ikke blev til en kontraktforlængelse, var det lidt af en mavepuster for danskeren.

For de fleste klubber havde på daværende tidspunkt truppen på plads til sæsonen.

Heldigvis for Tim Sørensen blev han i slutningen af juli enig med Mors-Thy om en toårig kontrakt, som efter bare to måneder blev forlænget til 2023.

Et skifte han på mange måder er rigtig tilfreds med.

- Det var en træls og frustrerende situation ikke at have et sted at spille eller et arbejde for den sags skyld. Men det har været dejligt at få en kontrakt heroppe og være tæt på venner og familie, siger Tim Sørensen.

Det er dog ikke kun på grund af håndbolden, at skibonitten er glad for at vende retur til den danske liga.

Selvom der er stor forskel på at gå fra landsholdsbobler og fuldtidsprofessionel til Mors-Thy Håndbold, hvor håndbolden ikke længere er på fuldtid. Så har det alligevel en stor fordel.

- Det er en rigtig, rigtig god løsning, jeg har fundet i samarbejde med Mors-Thy Håndbold, lyder det fra Tim Sørensen.

Højrefløjen er nemlig startet som finanselev hos Thisted Forsikring, hvor han de næste tre år er under uddannelse. Her arbejder han i gennemsnit 23 timer om ugen, mens han passer håndbolden på eliteplan ved siden af.

- Der er nogle hårde og lange dage indimellem, hvor jeg skal vænne mig til at have et rigtigt arbejde, som nogen nok vil sige, siger han med et smil på læben, før han fortsætter.

- Det er noget andet end kun at skulle tænke på at træne og spille kampe. Jeg er stadig i gang med en tilvænningsperiode, for jeg skal noget tidligere op, end jeg har været vant til. Det er jo ikke fuldtidshåndbold længere, men så får jeg til gengæld lov til at fremtidssikre mig med den her uddannelse.

Det er ikke kun Tim Sørensen, som er tilfreds med samarbejdet med den nordvestjyske klub. Mors-Thy's norske træner Jonas Wille er også glad for, at det lykkedes at få højrefløjen med landskampserfaring ind på holdet.

- Han har nogle spidskompetencer, som alle hold i ligaen kan bruge. Desværre har han ikke fundet stabiliteten endnu, da han har døjet med en del småskader i starten, men de er forhåbentlig snart helt væk, lyder det fra den norske træner.