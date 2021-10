Fra keeper til direktør: Thy skal lugte mere af fodbold

FODBOLD: Den 1. september sprang Peter Friis Jensen ud i et nyt eventyr. Dårligt havde nyheden om det tvungne karrierestop bundfældet sig i Vendsyssel FF, før den nu tidligere keeper fik titel af direktør i Thisted FC, der også dækker over det lokale kvindeligahold FC Thy-Thisted Q.

I forbindelse med søndagens hjemmekamp mod FA 2000 var den tidligere Vendyssel-keeper altså at finde på tribunen iført skjorte og pæne bukser. En klar kontrast til de mudderindsmurte knæ, som ofte har været en del af arbejdsuniformen, da han var keeper på topplan.

- Det var jo en ny hverdag, og det har været sindssygt lærerigt. Det må jeg bare sige. Jeg har fået hånden ned på kogepladsen i rigtig mange ting. Det gør man jo i en 2. divisionsklub, siger Peter Friis Jensen.

Den forholdsvis nyslåede direktør er sammen med klubbens sponsorchef fuldtidsansat i en organisation, der rummer en masse frivillige kræfter samt et par deltidsansatte folk.

- Jeg er sprunget ud i det her med åbne arme. Jeg tror og håber, at folk vil sige, at de har mødt en person, der kommer med et smil og en stor glæde i det her job. Der er altid en masse opgaver, der vil lande på mit bord. Jeg har været med til sponsormøder, for at lære den del, og noget af det næste bliver, at vi skal arbejde med vores ungdom-elite, siger Peter Friis Jensen.

- En af de vigtigste opgaver i dagligdagen er at få taget de små ting i opløbet, så de ikke udvikler sig til store problemer. Det har været meget lærerigt, siger Peter Friis Jensen, der havde gjort sig sine sonderinger, inden han stoppede karrieren, som målmand. En karriere der har bragt ham forbi klubber som Randers, Viborg, Silkeborg og senest Vendsyssel FF.

- Beslutningen om at stoppe som aktiv kom snigende i løbet af foråret. Jeg spillede egentlig kun, fordi vi lå med røven i vandskorpen, siger Peter Friis Jensen.

Nem overgang

- Jeg kunne da godt mærke, at det var lidt specielt at skulle sige det højt, da jeg skulle fortælle andre, at jeg nu var nødt til at stoppe som spiller. Jeg kan dog mærke, at det var det eneste rigtige, for jeg savner ikke at spille sådan vanvittigt meget, siger Peter Friis Jensen.

En del af forklaringen på overgangen fra et liv som professionel fodboldspiller til et arbejdsliv udenfor kridtstregerne har været ganske nemt har en ganske indlysende årsag.

- Jeg har ikke haft pausen mellem det ene og det andet, så jeg har ikke tænkt nærmere over, hvad det betød, men det kan da godt være, at når vi rammer julepausen så kommer til at savne det, men indtil videre har det bare været godt for mig at påtage mig den her opgave, siger Peter Friis Jensen.

Nu handler det om at udvikle strategier og ikke holde målet rent.

At uddanne sig til et job som fodbold-direktør er tæt på umuligt, men Peter Friis Jensen kommer med en god ballast, da han sideløbende med sin aktive karrieres efterår fik en ufrivillig uddannelse som kaos-pilot, da han skulle stå som talsmand for en Vendyssel-trup, der oplevede lidt af hvert i det første halvår af 2021. Nu gælder det nogle helt andre arbejdsopgaver, der ikke indebærer den form for krise-kommunikation og spekulationer, som det var tilfældet i Hjørring-klubben. I Thisted er der plads til at stile efter fremgang.

- Min ambition er, at vi som klub kan tage skridt mod at vinde DM-medaljer på kvindesiden, og på herresiden skal vi forsøge at blive god nok til at rykke op i 1. division. I det hele tage bare udvikle klubbens brand. Vi skal have hele Thy-området til at lugte noget mere af fodbold, siger Peter Friis Jensen.