Fra nedrykningstårer til oprykningsfest i AaB

AALBORG:Der har været sagt og skrevet meget negativt omkring AaB, efter at superligaklubben for nylig rykkede ud af Superligaen.

Lørdag kunne klubnavnet dog atter forbindes med noget positivt, da AaB's kvindehold med 2-2 mod AGF på Aalborg Portland Park sikrede sig oprykning til første klasse efter blot en enkelt sæson i 1. division.

Den afgørende kamp startede perfekt for AaB, der kom tidligt foran ved Thea Rode, men siden slog AGF tilbage med to scoringer og fik stemingen i aalborgensernes lejr ned på nulpunktet.

10 minutter før tid scorede Lærke Hammer dog det forløsende mål til 2-2, som også blev slutresultatet.

Aalborg Portland Park var rammen om oprykningsfesten for AaB's kvinder. AaB Kvindefodbold

På forhånd stod det klart, at AaB med sikkerhed ville rykke op, hvis de vandt, men det ene point viste sig også at være rigeligt. Så skulle de nærmeste rivaler fra B93 nemlig vinde en storsejr på 9-0 over Sundby for at forpurre oprykningsfesten, og holdet fra Østerbro vandt kun 3-0.

Dermed rykker AaB op på en målscore, der er seks mål bedre. Fra næste sæson kan de nu se frem til atter at skulle bide skeer med de nordjyske kolleger fra Fortuna Hjørring og FC Thy-ThistedQ i Gjensidige Kvindeligaen.