Fra nybegynder til landsholdsspiller på tre år

HJØRRING:For tre år siden havde Casper Knudsen ikke noget videre kendskab til futsal. Han brugte sin fritid og opsparede energi på at spille noget jyllandsseriefodbold i Hjørring IF sammen med kammeraterne.

Flere af de kammerater begyndte at snakke mere og mere om futsal. Derfor blev han også selv introduceret for spillet, der er nært beslægtet med den traditionelle form for fodbold.

- Jeg havde absolut intet kendskab til futsal, inden jeg startede. Jeg havde aldrig hørt om det eller set kampe. Men man kan godt sige, at det var kærlighed ved første blik. Jeg er en teknisk betonet fodboldspiller, så jeg blev hurtigt fanget af spillet. Futsal fyldte ikke så meget for mig på det tidspunkt, men jeg begyndte stille og roligt at bruge mere tid på det, fortæller Casper Knudsen.

Med raketfart har han udviklet sig til at være en stor profil på det Hjørring-hold, der i disse uger kæmper for at kvalificere sig til DM-finalen for andet år i træk. Faktisk er det gået så godt, at Casper Knudsen også har fået debut på det danske landshold.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle komme ind omkring landsholdet. Det er jeg overrasket over, at jeg er kommet. Det skal ikke lyde helt åndssvagt, men jeg var oprigtigt overrasket over at blive udtaget til landsholdet, fordi jeg synes, der er så mange dygtige spillere i ligaen, siger Casper Knudsen.

Casper Knudsen har blot spillet futsal i tre år, men han er så dygtig, at han tidligere på året fik landsholdsdebut. Arkivfoto: Bente Poder

Han husker tilbage på landsholdsdebuten med en glæde, der ikke er til at tage fejl af, da han lyser op i et kæmpe smil, da han skal genkalde sig oplevelsen.

- Det var lige så hårene rejste sig, da jeg stod og høre nationalmelodien iført en landsholdstrøje. Det er svært at beskrive, siger den tekniske stærke futsalspiller.

Den udvikling stod ikke skrevet i nogen drejebog for den 26-årige HFK-profil, der faktisk blev ved med at spille traditionel fodbold ved siden af det spirende futsal-eventyr.

- For halvandet år siden smed jeg udendørs fodbold på hylden, fordi der ikke var tid til det hele. Dengang var der futsal mandag, onsdag og fredag, og så var der udendørs tirsdag og torsdag. Selvom jeg kun er 26, så kan jeg godt mærke, hvis jeg træner hver dag, så jeg måtte prioritere, siger Casper Knudsen.

Der er ikke de store penge i dansk futsal, og det er på klassiske amatør-vilkår, at Casper Knudsen begår sig til trods for, han er en af de bedste til sin sport med rødbedefarvet pas. Det betyder også, at han har et fuldtidsjob som ejendomsmægler hos Home i Hjørring at passe ved siden af de mange timer, der skal ofres på futsal.

- Det er også en livsstil, der tager noget tid. Det er svært at finde tid til det hele, men det er planlægning og prioritering. Jeg er i den situation, at jeg har et job, der kræver meget tid. Den daglige træning kræver meget tid, og landsholdet kræver meget tid, men jeg skal prøve at se, om jeg kan få det til at gå op i en højere enhed, siger Casper Knudsen.

Revet med

Selvom det er et større puslespil at få timerne til at slå til i en travl hverdag, så er Casper Knudsen ikke i tvivl om, at futsal er kommet for at blive i hans liv.

- Jeg er bare blevet revet med af det her spil, og så er det sjovt at være en del af den her udvikling, vi har i Hjørring Futsal Klub. Det er vildt at spille foran vores fans. Det er lige meget, om det er en fredag aften eller en søndag eftermiddag. Der er mange, som gerne vil bakke op. Vi er stolte taknemmelige over den her opbakning. Man kan bare se på de mange frivillige omkring klubben. De skal have en kæmpe cadeau, siger Casper Knudsen.

Hjørring Futsal Klub er blevet et fænomen i futsalmiljøet, hvor den fantastiske kulisse i forbindelse med klubbens hjemmekampe bliver rost til skyerne. Senest har verdens førende futsalmedie Futsal Focus skrevet en længere artikel om klubben og den rivende udvikling, som den er inde i.

Succesen betyder, at spillere fra nær og fjern finder det attraktivt at komme til Hjørring, men det er fortsat en lokal stamme, der udgør rygraden på holdet.

- Det er fedt, at det er lokalt præget. Jeg håber, at vi kan blive ved med at have et stærkt lokal præg på holdet. Jeg ved godt, at det er elitesport, og det er lig med hård konkurrence. Det er også stort at se, hvordan vi som klub er blevet interessant for spillere udefra. Det må betyde, at vi gør noget rigtigt, siger Casper Knudsen, der via sit job har en stor berøringsflade. Blandt andet derfor kan han mærke, at futsal er blevet en ting, som mange mennesker i Hjørring går op i.

- Jeg er jo meget rundt i byen og kan fornemme, hvor meget futsal efterhånden snakkes om. Jeg er selv oppe at se Vendsyssel FF. De har jo ligeså mange tilskuere, som vi har. Så er spørgsmålet, om vi kunne trække nogle flere tilskuere, hvis vi havde kapaciteten. Det tror jeg godt, vi kunne. Vi håber også på, at det før eller siden bliver muligt med flere tilskuere.

I første omgang gælder det lørdag en DM-kvartfinale mod København hjemme i Hjørring. Her skal HFK blot bruge uafgjort for at sikre sig adgang til semifinalen, men står det til Casper Knudsen, er det ikke nok.

- Vi har rigtig gode muligheder for at vinde DM-guldet i denne sæson. Vi har udviklet os som hold. Vi har fået et lidt bredere hold, så der er større konkurrence om pladserne. Futsal handler i meget høj grad om at kende sine medspilleres løbebaner og vaner. Her er vi blevet endnu mere sammentømret som hold, siger Casper Knudsen.