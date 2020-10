Fra pinligt til pragtfuldt: Aalborg Pirates vendte til sejr i topkamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er nyt tophold i Metal Ligaen i ishockey. De vippede tirsdag aften Rungsted Seier Capital af pinden med en sejr på 6-3 hjemme i Bentax Isarena.

Inden det kom så vidt, måtte de 375 tilskuere, der måtte komme ind, dog sidde en del på pinebænken. Hjemmeholdet startede nemlig kampen helt forfærdeligt og kom straks under pres fra gæsterne.

Aalborgenserne gav en hjælpende hånd med håbløst spil i egen zone, som betød, at Nichlas Hardt efter godt fire minutters spil fik en fri skudchance fra to meters afstand, som landsholdsspilleren nådesløst huggede ind til 1-0.

Efter syv minutter blev det også 2-0 til Rungsted efter sløjt backspil, som gav Marcus Olsson en fri skudmulighed tæt under mål. Den takkede han pænt for.

Rungsted udnyttede hjemmeholdets sløve start. Foto: Lars Pauli

Der gik mere end otte minutter, før Aalborg Pirates fik sendt det første skud afsted mod Rungsteds mål, og siden gik det trods alt fremad med piraternes spil.

Sebastian Thornberg Bergholt fik reduceret til 1-2 efter godt 14 minutters spil, da han smukt trak pucken op i det fjerneste målhjørne, mens målmandens udsyn var generet.

Effektivt powerplay i 2. periode

2. periode var knap otte minutter gammel, da udligningen faldt. Rungsteds Nichlas Hardt røg til afkøling, og bare 20 sekunder inde i powerplayet slog Pierre-Olivier Morin til med en styring på forarbejede af Thomas Spelling.

Opskriften var næsten den samme knap fem minutter senere. Kampens andet powerplay fra Aalborg Pirates blev sat op af Spelling, der fandt en fri Josh MacDonald ved bagerste stolpe, hvor han stensikkert kunne score til 3-2-føring.

Aalborg Pirates spillede tirsdag aften topopgør mod Rungsted Seier Capital i Bentax Isarena. Et opgør mellem Metal Ligaens nummer ét og to. Foto: Lars Pauli

Rungsted er dog ligaens mest effektive hold i overtal, og det demonstrerede de flot fem minutter før 2. periodes udløb, da Jonas Brøndberg røg til afkøling. Tim Daly huggede udligningen til 3-3 ind direkte efter faceoff.

I 3. periode hævede begge mandskaber tempoet og leverede underholdende og chancerige sidste 20 minutter. Aalborg Pirates skabte de største, og seks minutter før slutsignalet kunne gæsterne ikke længere stå imod det stigende Pirates-pres. Josh MacDonald fik prikket pucken ind til 4-3, og minuttet senere satte Julian Jakobsen 5-3 ind fra en fri kantposition.

Med tre et halvt minut tilbage tog Rungsted målmanden ud i et sidste desperat forsøg på at vende kampen, men i stedet satte Mikkel Højbjerg et sidste søm i det tomme net til 6-3.

Se alle billederne fra tirsdagens kamp her:

83



































































































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.